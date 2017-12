Serie A, la Roma frena ancora: prima storica volta per il Banevento

Dopo il pareggio tra Milan e Fiorentina del lunch match, il pomeriggio dell'ultima giornata del girone di andata regala gol, emozioni in serie, tante polemiche e la prima storica vittoria del Benevento in Serie A. All'Olimpico il "suo" Sassuolo frena la corsa di Di Francesco (bocciato ancora Schick), mentre la sorpresa della giornata arriva da Bergamo, dove il Cagliari passa 2-1. Detto della prima vittoria in campionato delle Streghe, continua a vincere l'Udinese di Oddo, al quinto successo in fila, mentre la Sampdoria la risolve solo nel finale con la doppietta fast and furious di Quagliarella. Grandi polemiche per il rigore assegnato ai liguri, così come per il gol annullato a Dzeko: la Var ha ancora problemi, così come il Toro di Mihajlovic, uscito tra i fischid ei propri tifosi dopo il pareggio col Genoa.

ROMA-SASSUOLO 1-1 CRONACA E TABELLINO Di Francesco sfida il suo passato con Schick titolare, la Roma prova a partite forte, ma l'avvio è equilibrato, il Sassuolo non rinuncia a giocare e Politano impegna Alisson. Rispetto alle ultime gare i giallorossi creano meno occasioni da gol, ma giocano stabilmente nella metà campo neroverde e alla mezz'ora riescono a sbloccare grazie all'ex Pellegrini, che mette in rete il suggerimento di Dzeko e non esulta. Il Sassuolo si difende e prova a graffiare in contropiede, nel finale di primo tempo un errore di Schick (l'ennesimo) lancia il contropiede degli ospiti, ma Ragusa tira in bocca ad Alisson.

Si riparte con Juan Jesus al posto dell'infortunato Manolas e dopo due minuti della ripresa Di Francesco richiama in panchina anche un evanescente Schick (applausi comunque per lui al momento del cambio) per inserire El Shaarawy. Come nel primo tempo la gara non è granché divertente, la prima occasione è il tiro da fuori di Nainggolan (56'), Ragusa risponde calciando alto. Kolarov sulla sinistra è come sempre un fiume in piena, sul suo assist Consigli è bravissimo coi piedi a dire di no a El Shaarawy prima che il Var annulli per fuorigioco il raddoppio di Dzeko. La Roma non la chiude e alla fine, un po' a sorpresa, viene punita: Missiroli colpisce di testa da corner e batte un Alisson non impeccabile galando l'Olimpico. A 5' dal termine assist delizioso di Dzeko per Florenzi che segna sotto la Sud, ma c'era Under in fuorigioco e il Var annulla (giustamente). Per la Roma è l'ultima occasione, il Napoli va in fuga.

ATALANTA-CAGLIARI 1-2 CRONACA E TABELLINO Gasperini fa ampio ricorso al turnover (fuori Berisha, Caldara e Cristante) e in avvio viene punito subito da Pavoletti, che salta indisturbato su corner e batte Gollini di testa siglando l'1-0 (5'). L'Atalanta risponde subito e crea occasioni in serie con un ispirato Papu Gomez, ma i nerazzurri si sbilanciano troppo e a metà della prima frazione vengono puniti in ripartenza dai sardi: Farias serve per Padoin, che batte Gollini e non esulta. I nerazzurri continuano a fare possesso e a mantenere il pallino del gioco, ma la manovra non è sempre fluida e il Cagliari può difendersi senza troppi patemi fino all'intervallo.

La ripresa inizia con Cornelius al posto di Petagna e l'attaccante danese è subito pericoloso di testa un minuto dopo che Mancini aveva centrato la traversa al volo da dentro l'area piccola. I nerazzurri attaccano in pianta stabile e creano occasioni in serie, ma non riescono mai ad accorciare le distanze: ci provano soprattutto Ilicic e Gomez, Gasperini lancia nella mischia anche Cristante, ma la porta di Rafael sembra davvero stregata (anche per merito del portiere rossoblu). Il copione non cambia per tutta la ripresa: Atalanta in attacco, Cagliari pronto a ripartire e Rafael ispiratissimo, il gol nel finale di Gomez serve solo per il Fantacalcio. Alla fine la squadra di Lopez porta in Sardegna tre punti davvero inaspettati.

TORINO-GENOA 0-0 CRONACA E TABELLINO Mihajlovic deve fare i conti con ben 8 assenze e schiera Niang da centravanti, Ballardini lascia ancora in panchina Lapadula e conferma Pandev. L'inizio è molto equilibrato, la prima vera occasione è per NIang, ma il suo sinistro a giro finisce alto (15'). L'ex Milan sembra ispirato, sul suo cross Iago Falque arriva con un attimo di ritardo prima che Berenguer impegni Perin da fuori area. Intorno alla mezz'ora ancora gli stessi protagonisti, con il portiere rossoblu che vola a mettere in corner il tiro dell'attaccante granata. Molto meglio il Toro nella prima frazione, ma gli attaccanti granata sbattono tutti contro il muro eretto da Perin e si va al riposo sullo 0-0.

La ripresa inizia con gli stessi 22 in campo e con un Genoa più ordinato e attento rispetto al finale del primo tempo, per il Toro è difficile trovare gli spazi giusti. Il risultato è una gara con poche occasioni da gol e decisamente meno divertente che nei primi 45', allora per sbloccarla Ballardini inserisce Giuseppe Rossi, che torna a calcare i campi della nostra Serie A. Poco dopo l'ingresso di Pepito Torino pericolosissimo con Niang, ma il suo pallonetto viene salvato sulla linea da Izzo. Ancora l'ex Milan vicinissimo al gol a 15' dalla fine, ma Perin è di nuovo straordinario nel dirgli di no. Alla fine lo 0-0 sta un po' stretto al Toro ma accontenta tutti.

SAMPDORIA-SPAL 2-0 CRONACA E TABELLINO Giampaolo deve rinunciare a Zapata e lancia Caprari dal primo minuto, Semplici invece conferma la coppia Floccari-Antenucci. Inizio di primo tempo sottotono, con la Samp che prova a fare la partita e la Spal che si difende con ordine, il primo tiro, fuori, è di Quagliarella dopo 20'. La Samp ci prova anche con Caprari su punizione, ma l'occasione più netta dei primi 35' è il colpo di testa di Felipe su cui Viviano si supera (ci vuole la goal line technology per stabilire che non è gol). Nel finale di primo tempo ospiti ancora pericolosi su calcio da fermo, ma si va all'intervallo senza gol dopo un prmo tempo tutt'altro che divertente.

Il secondo tempo inizia con Regini al posto di Strinic e con una Samp più volitiva e brillante, che nei prmi 10' minuti colleziona diversi calci d'angolo ma non trova la via della rete (Praet e Caprari ci vanno vicinissmo). Blucerchiati padroni del gioco nella prima parte del secondo tempo, la Spal fatica ad uscire dalla propria metà campo, ma il risultato non si sblocca e col passare dei minuti gli ospiti ritrovano il coraggio per portarsi in avanti (Viviano super sul diagonale di Antenucci). A 10' dal triplice fischio occasione enorme per Ramirez, ma il suo sinistro finisce sul fondo e allora per trovare il vantaggio la Samp deve aspettare...l'arbitro. Massa si inventa un rigore al 90esimo per fallo su Ramirez, il Var inspegabilmente non interviene e Quagliarella non sbaglia dagli 11 metri. Due minuti dopo l'attaccante napoletano fa addirittura doppietta in contropiede. La Samp torna a vincere davanti al pubblico di casa, per la Spal un ko da amaro in bocca.

BOLOGNA-UDINESE 1-2 CRONACA E TABELLINO I bianconeri arrivano a Bologna lanciatissimi dopo 4 vittorie in fila, ma in avvio sono i padroni di casa ad essere più pericolosi. Bizzarri nega il gol a Destro dopo appena due minuti, poi è Verdi a fa venire i brividi alla retroguardia ospite. Il Bologna gioca meglio ed è in pressione costante sull'area dell'Udinese, i rossoblu protestano per un rigore che sembrava netto, poi su un'azione personale di Verdi trovano il vantaggio grazie a una sfortunata quanto decisiva deviazione di Danilo. Una volta in vantaggio il Bologna abbassa un po' il ritmo e l'Udinese prende campo, al 37' la difesa rossoblu si addormenta e Widmer, tutto solo, può battere di testa Mirante per l'1-1.

Nel secondo tempo Maxi Lopez rimane negli spogliatoi per lasciare spazio a De Paul e il numero 10 bianconero è subito decisivo con l'assist vincente per Lasagna, che un minuto dopo aver colpito la traversa mette in rete e ribalta il match. Donadoni risponde inserendo Palacio per Nagy e passando a un modulo molto più offensivo, ma è ancora l'Udinese ad andare vicina al gol con Barak (bravissimo Mirante a negare il tris). A 10 minuti dalla fine Destro ha la grande chance per il pareggio ma la sua girata è troppo centrale, poco dopo Lasagna si lamenta per un possibile rigore, ma il risultato non cambia più (nonostante le incursioni di Mirante in area nei 7 minuti di recupero concessi). Per Oddo è la quinta vittoria consecutiva, l'Udinese supera il Milan ed è settima.