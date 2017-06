Serie A, la Roma batte 1-0 il Milan e vola a -4 dalla Juventus

Nel posticipo della 16.ma giornata di Serie A la Roma batte 1-0 il Milan all'Olimpico e stacca i rossoneri tornando a -4 dalla capolista Juventus. Decide un gran gol di Nainggolan al 62'. Nel primo tempo Szczesny para un rigore a Niang. Sabato allo Stadium la squadra di Spalletti affronterà i bianconeri in una vera e propria sfida scudetto.



La Roma manda un segnale importante al campionato. Dopo aver affondato la Lazio nel derby, la banda Spalletti piega anche il Milan che si deve inchinare alla dura legge dell'Olimpico. Per i giallorossi ottavo successo in casa in altrettante gare in questa stagione, l'undicesimo se si contano anche le ultime tre del 2015/16. La Lupa vince senza dare spettacolo due match fondamentali nel giro di sette giorni, mettendo in mostra un cinismo e una cattiveria spesso mancate negli ultimi anni. In più gli episodi sembrano girare nel verso giusto: una settimana fa i pasticci biancocelesti, oggi il rigore fallito da Niang. Al cospetto della Juventus servirà però decisamente qualcosa in più. Non basterà lo strapotere fisico di Dzeko o la classe di Nainggolan. Per contro il Milan, privo del suo uomo in più, ovvero Bonaventura, e dello squalificato Kucka, non torna a casa ridimensionato. Anzi, dal punto di vista della prestazione la squadra è cresciuta e ha giocato con notevole personalità in un campo difficile. Sabato a San Siro con l'Atalanta l'occasione per il riscatto: lo impone la classifica. Lazio e Napoli sono adesso distanti una sola lunghezza.



Spalletti sceglie la difesa a 3 con Rudiger, Manolas e Fazio. Gli esterni sono Bruno Peres ed Emerson Palmieri. Nainggolan e Perotti assistono Dzeko. Montella lancia Bertolacci (assente per infortunio dalla prima di campionato contro il Torino) a centrocampo accanto a Locatelli e Pasalic. In attacco Niang la spunta su Honda affiancando Lapadula e Suso.



Prima emozione già al 2’: Dezko da posizione decentrata lascia partire un destro potente deviato in angolo da Donnarumma. Come prevedibile a fare la partita è la Roma: gli ospiti si chiudono e il 4-3-3 di partenza si trasforma ben presto in un 4-5-1. La pressione alta dei giallorossi impedisce alla squadra di Montella di costruire con calma: si spiegano così i numerosi errori in costruzione. Dopo un avvio complicato il Milan inizia a prendere le misure e sfiora il vantaggio: Lapadula manca l’aggancio decisivo sul tiro cross di Suso. Il Diavolo resta in avanti guadagnando un rigore al 25’: Bertolacci serve Lapadula sul quale frana Szczesny in uscita. Dagli 11 metri Niang sbaglia per la seconda volta consecutiva dopo l’errore con il Crotone. Il penalty fallito non demoralizza i rossoneri che guadagnano progressivamente metri schiacciando di fatto i rivali. Al 35’ a passare potrebbero essere però i capitolini grazie a un lampo improvviso di Dzeko: il bosniaco brucia Paletta e Romagnoli e spaventa Donnarumma con un destro angolato. Nel finale di frazione Spalletti perde Bruno Peres per infortunio: il brasiliano viene sostituito da El Shaarawy.



ROMA-MILAN 1-0 (TABELLINO E CRONACA)



Nella ripresa la gara è spezzettata per i continui scontri in mezzo al campo anche se il Milan continua a farsi preferire nel palleggio. Serve la giocata di un singolo per sbloccare un match equilibrato e pieno di errori, giocata che arriva al 62’ quando Nainggolan infila Donnarumma con un sinistro a giro chirurgico. I milanisti, feriti, alzano ulteriormente il baricentro per agguantare il pareggio. Montella inserisce Luiz Adriano al posto di Lapadula mentre Mati Fernandez rileva uno stanco Bertolacci. La Roma si ritrae e controlla senza troppi affanni affidandosi alla forza fisica di Dzeko, che costringe Donnarumma a un'altra parata (sinistro potente) all'82'. Finisce 1-0. L'Olimpico festeggia.