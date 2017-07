Serie A, la Lega Calcio non cambia: avanti con lo spezzatino

Tra poche ore conosceremo il calendario della prossima stagione di Serie A, intanto la Lega Calcio ha comunicato ufficialmente gli orari in cui si giocheranno le partite e c'è una piccola sorpresa: resta tutto come prima. Nessuna nuova fascia oraria per favorire il ricco mercato cinese, nessuna novità che riguarda i giorni, resterà tutto come l'anno scorso e quindi si giocherà: Sabato ore 18.00 (1 anticipo); sabato ore 20.45 (1 anticipo). Domenica ore 12.30 (1 anticipo); domenica ore 15.00 (6 gare); domenica ore 20.45 (1 posticipo).

I turni infrasettimanali, che sono in programma nella 5.a giornata di andata (20 settembre 2017), nella 10.a giornata di andata (25 ottobre 2017) e nella 14.a giornata di ritorno (18 aprile 2018), si disputeranno mercoledì con inizio alle ore 20.45 (8 o 9 gare), con un posticipo giovedì alle ore 20.45 o un anticipo mercoledì alle ore 18.30 e, ove consentito dal calendario, un anticipo martedì alle ore 20.45.

La 1.a giornata di andata si disputa domenica 20 agosto 2017 con inizio alle ore 20.45 (7 gare), con due anticipi sabato 19 rispettivamente alle ore 18.00 e alle ore 20.45 e un anticipo domenica alle ore 18.00.

La 2.a giornata di andata si disputa domenica 27 agosto 2017 con inizio alle ore 20.45 (7 gare), con due anticipi sabato rispettivamente alle ore 18.00 e alle ore 20.45 e un anticipo domenica alle ore 18.00.