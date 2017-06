Serie A, la Lazio passa 1-0 a Palermo: decide Milinkovic-Savic

Nel lunch match della 14.a giornata di Serie A la Lazio vince 1-0 a Palermo e si porta al terzo posto in classifica a quota 28 scavalcando la Roma. Decide la rete di Milinkovic-Savic al 31'. I rosanero restano invece penultimi a 6 punti collezionando la settima sconfitta casalinga in altrettante gare: la panchina di De Zerbi è a rischio. Per l'undici di Simone Inzaghi terzo successo in trasferta stagionale: i capitolini confermano di essere una delle più belle sorprese di questo campionato. La mano dell'allenatore, richiamato in estate dopo la vicenda Bielsa, fino a questo momento sta incidendo in maniera decisiva, soprattutto nei meccanismi offensivi e nelle apprezzabili trame di gioco. Tra sette giorni, nel derby, prova di maturità per un gruppo che sogna la Champions.



PALERMO-LAZIO 0-1 (CRONACA E TABELLINO)



De Zerbi si copre e sceglie il 3-5-1-1. L'unica punta, Nestorovski, è assistita da Diamanti mentre sulle fasce agiscono Morganella e Aleesami. Tutto confermato nella Lazio con il tridente offenisvo composto da Felipe Anderson, Keita e Immobile. In mezzo al campo spazio a Milinkovic-Savic, Biglia e Parolo. Dopo una fase di studio tra le due squadre, al 19' arriva la prima occasione: Immobile si accentra e lascia partire un destro insidioso che si spegne non lontano dalla porta dfesa da Posavec. Un minuto più tardi il centravanti biancoceleste colpisce una traversa clamorosa con un sinistro potente in area avversaria. Al 31' il match si sblocca: splendido filtrante di Felipe Anderson per Basta, passaggio del laterale e deviazione vincente di Milinkovic-Savic. La reazione del Palermo è immediata: Nestorovski spreca una chance favorevole 'strozzando' il tiro da posizione favorevole. Sugli esterni gli ospiti però dominano letteralmente e sugli sviluppi di una bella combinazione Radu chiama all'intervento Posavec al 44'. Allo scadere del primo tempo fiammata dei rosanero: Nestorovski sfiora il gol con un tocco impercettibile.



Nella ripresa De Zerbi sostituisce Diamanti con Quaison. I padroni di casa ripartono aggressivi: il destro da fuori di Aleesami spaventa Marchetti. E' un lampo perchè ben presto i biancocelesti prendono in mano nuovamente il match: Posavec respinge la botta di Parolo e la staffilata di Keita sorvola la traversa. La Lazio insiste senza riuscire a chiudere i conti e così i siciliani prendono coraggio: Chocev conclude alto sul tiro-cross di Morganella. Nell'ultimo quarto d'ora la squadra di Simone Inzaghi controlla agevolmente e non corre rischi sfiorando il raddoppio: Gonzalez placca il neo entrato Lombardi e viene espulso per fallo da ultimo uomo. Finisce 1-0.