Serie A, la Juventus passa a Palermo grazie a un autogol

Massimo risultato con il minimo sforzo. Si può riassumere così la trasferta juventina a Palermo, in una serata piovosa che non lascia spazio a troppe giocate, anzi sono più gli errori, i contrasti, i falli (e le ammonizioni, già 6 nel primo tempo) ad avere la meglio. Il pubblico di casa ha applaudito la prestazione dei rosanero di De zerbi anche se Buffon è stato a dir poco inoperoso. Situazione opposta per Posavec, chiamato a tre grandi interventi e battuto solo dalla sfortunata deviazione di Goldaniga. La Juventus, nonostante gli infortuni di Rugani e Asamoah, può quindi tornare a concentrarsi con la massima calma alla Champions, con la vetta della serie A al sicuro diventa fondamentale tornare da Zagabria con tre punti.



L'occasione creata dall'asse Pjanic-Higuain (l'argentino conclude alto di sinistro) dopo appena due minuti sembra il presagio a un vantaggio juventino immediato ma non è così. Il pressing della Juve è furioso anche se non del tutto organizzato, il Palermo riesce a creare una ragnatela che mira ad abbattere il ritmo bianconero ma il risultato, spesso, si tramuta in scontri e falli. Bonucci, Goldaniga e Mandzukic sono i primi tre ammoniti di Valeri, e dopo appena otto minuti. Al 12' la prima grande occasione per la Juve, ma Mandzukic, lasciato solo in area, colpisce alto di testa. Al 24' ancora Pjanic per Higuain ma Posavec vanifica l'ottimo controllo del Pipita. Poco dopo la mezz'ora, il contropiede bianconero si conclude con l'assist di Higuain per Lemina che cerca di piazzarla trovando la smanacciata di Posavec. Il primo tempo è tutto qui, se si esclude un tiro di Cuadrado (entrato al posto di Rugani infortunato, si teme per il ginocchio) debole e centrale.



Come nel primo tempo, la ripresa si apre nel segno del bianconero. Azione insistita della squadra di Allegri, la palla arriva a Dani Alves che prova la botta di destro e trova la goffa deviazione - di tacco - di Goldaniga che beffa Posavec. Considerando pioggia, risultato e impegno europeo, la Juventus abbassa ancor di più i giri, risultando alle volte prevedibile e impacciata. Eppure va più volte vicina al raddoppio. Al 66' Mandzukic colpisce al volo di sinistro e testa alla grande i riflessi del portiere croato che si ripete quattro minuto dopo sul tiro a colpo di sicuro del numero 17 bianconero. Il Palermo si vede due volte tra il 74' e l'83' ma né la punizione-cross di Diamanti o il tiro decentrato di Nestorovski spaventa Buffon. E' il sigillo definitivo sullo 0-1 juventino.