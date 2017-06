Serie A, la Juventus batte 2-1 l'Udinese e va in fuga

La Juventus supera 2-1 l'Udinese nel terzo anticipo dell'ottava giornata di Serie A e va in fuga. Sono infatti 5 adesso i punti di vantaggio sulla Roma. Contro i friulani i Campioni d'Italia hanno sofferto passando in svantaggio al 30' (gol di Jankto) e sono riusciti a ribaltare il risultato grazie alla doppietta di Dybala. L'argentino è andato a segno al 43' su punizione e al 51' su rigore. In vista dell'impegno di Champions la capolista può sorridere per la classifica più che per la prestazione.



Allegri deve rinunciare agli infortunati Chiellini e Pjanic e sceglie il 4-4-2. In mezzo al campo Hernens e Lemina con Cuadrado e Alex Sandro sulle fasce. In avanti la coppia Mandzukic-Dybala. Delneri sceglie il 4-3-1-2: alle spalle delle due punte Thereau e Zapata agisce De Paul.



Passa un minuto e Dybala si rende subito pericoloso con un sinistro che termina sull’esterno della rete. Ma è solo un lampo perché l’Udinese copre bene tutte le zone del campo attuando un pressing intenso, senza rinunciare alle azioni offensive. Per rivedere i campioni d’Italia in avanti bisogna attendere il 18’ (colpo di testa di Hernanes parato da Karnezis) e soprattutto il 25’ quando Mandzukic da due passi si divora una clamorosa occasione. La formazione di Delneri non si scompone e tiene impegnata la difesa avversaria riuscendo a punirla al 30’. Hernanes perde un brutto pallone e Jankto da fuori sorprende di sinistro un incerto Buffon. La risposta dei Campioni d’Italia è affidata a Lichtesteiner che spreca da posizione favorevole. Serve una magia di Dybala al 43' su punizione per superare Karnezis: l’argentino dopo il gol corre ad abbracciare in panchina Bonucci.



E’ sempre l'attaccante argentino il protagonista dell’avvio di ripresa: sinistro centrale dal limite dell’area. La Juventus prende d’assalto l’area ospite e al 50’ si guadagna un rigore per fallo di De Paul su Alex Sandro. Dagli 11 metri Dybala ribalta il match. I padroni di casa insistono andando alla ricerca del terzo gol: al 61' Alex Sandro spreca di testa su invito dalla destra di Lichtsteiner. Allegri inserisce Higuain al posto di uno spento Mandzukic mentre Bonucci (ovazione dello Stadium nei suoi confronti) rileva Benatia. L'Udinese non si arrende: Thereau costringe Buffon alla deviazione in angolo ed Evra compie un salvataggio miracoloso su Zapata. All 82' altro intervento del portiere della Nazionale a respingere il colpo di testa ravvicinato di Felipe. E' l'ultima emozione.