Serie A, la Juve vince e va a +8 sulla Roma

Dopo il pirotecnico derby cinese, sorprese anche nelle partite pomeridiane della trentaduesima giornata di serie A. Non per la Juventus, che chiude la pratica a Pescara già nel primo tempo con la doppietta di Higuain e sorride per il mezzo stop della Roma all'Olimpico: l'1-1 con l'Atalanta porta i giallorossi a -8. La Lazio riprende in extremis il Genoa (2-2 a Marassi), grande colpo dell'Empoli a Firenze nel segno di Pasqual. Il Crotone prova comunque a non mollare evitando la sconfitta a Torino, l'unico 0-0 è in Palermo-Bologna mentre il Cagliari ne segna quattro al Chievo.

PESCARA-JUVENTUS 0-2

Il turnover di Allegri è relativo e proprio nullo in attacco, così i bianconeri mettono la gara al sicuro già nel primo tempo: merito della doppietta di Higuain che si rilancia anche in ottica capocannoniere del campionato (Dzeko è a -2). Il Pipita prima segna un gol facile facile su assist di Cuadrado, poi approfitta della sponda di Mandzukic per aggirare Coda e battere nuovamente Fiorillo. Allarme per Dybala, uscito a inizio secondo tempo per un problema alla caviglia



ROMA-ATALANTA 1-1

Primo tempo entusiasmante dei bergamaschi che riescono ad imbrigliare i giallorossi, la prima parata di Gollini arriva al 36' da calcio d'angolo. Il gol nerazzurro al 22', Conti si beve Rudiger, mette in mezzo per Kurtic che impatta al volo poco dentro l'area battendo Szczesny. Nella ripresa la Roma si riaccende, il pari arriva subito con la premiata ditta Salah-Dzeko: 50° gol assieme, il bosniaco sale a 35 stagionali (a uno dal suo record).



FIORENTINA-EMPOLI 1-2

Viola colpiti al 37' del primo tempo, ripartenza toscana con El Kaddouri che serve Thiam: il senegalese, in fuorigioco, crossa in mezzo per Mchedlidze ma un rimpallo fa tornare il pallone in possesso del marocchino che segna di sinistro. Qualche dubbio anche sul gol del pari della Fiorentina: Ilicic inventa per Borja Valero che sembra in fuorigioco, pallone dietro a Tello che, complice la deviazione di Veseli, trova l'1-1 al 64'. E' il grande ex Pasqual a punire i viola su calcio di rigore proprio al 90' (fallo di Borja Valero su Pucciarelli).



GENOA-LAZIO 2-2

Partenza terrificante per i biancocelesti che prendono gol dopo dieci minuti, bella girata di testa di Simeone (che interrompe un digiuno che durava dal 29 gennaio) lasciato solo da Hoedt. Sul tramonto del primo tempo, la Lazio trova il pari: Burdisso respinge con la mano il tiro di Felipe Anderson e Maresca fischia rigore. Biglia dal dischetto si fa ipnotizzare da Lamanna ma il capitano bianconceleste segna sulla successiva ribattuta. Al 59' espulso Simone Inzaghi che voleva un altro penalty per il contatto Laxalt-Keita in area. Nel finale l'ex Pandev ritrova il gol dopo quasi tre anni (6 maggio 2014, era ancora al Napoli) con la deviazione di testa sul cross di Lazovic ma il primo gol di Luis Alberto in maglia biancoceleste fissa il risultato sul 2-2.



TORINO-CROTONE 1-1

Il vantaggio granata arriva grazie al 25° gol in campionato di Andrea Belotti che segna il rigore procuratosi poco prima per aver subìto fallo da Ceccherini. Al 76' Simy entra e in cinque minuti trova il pareggio sfruttando la sponda di Nalini, che approfitta di un'uscita spericolata di Hart.



CAGLIARI-CHIEVO 4-0

Partita virtualmente conclusa dopo il primo tempo: all'11' apre Borriello che raccoglie la corta respinta di Seculin sul tiro di Tachtsidis, tre minuti dopo bis di Sau che dribbla Cesar e insacca, tris di Joao Pedro con un facile tap-in al 40'. Nel finale ancora la doppietta del brasiliano arrotonda ulteriormente il risultato.



PALERMO-BOLOGNA 0-0

Partita equilibrata al Barbera, un pareggio che serve più ai rossoblù per due motivi: la salvezza per i rosanero rimane lontana - visto anche il successo dell'Empoli - ma il Palermo si mangia le mani anche perché ha potuto giocare 65 minuti in superiorità numerica vista l'espulsione di Pulgar (espressioni ingiuriose verso l'arbitro) poco prima della mezz'ora.