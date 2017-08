Serie A, la Juve piega il Cagliari allo Stadium: 3-0

JUVENTUS-CAGLIARI 3-0 (Qui cronaca e tabellino)



Lavori in corso alla Juventus. E' questo il verdetto della sfida vinta dai bianconeri contro il Cagliari nella prima giornata di Serie A. Rispetto alla sfida di sette giorni fa con la Lazio i Campioni D'Italia mostrano segnali di miglioramento ma confermano anche di avere alcuni 'problemi' che Allegri è chiamato a risolvere, a dispetto del netto 3-0 finale.



La certezza del tecnico al momento si chiama Paulo Dybala. La maglia numero 10 calza a pennello all'argentino, autore di dribbling e cambi di gioco spettacolari che fanno luccicare gli occhi agli spettatori dello Stadium. L'ex Palermo, dopo la doppietta nella finale di Supercoppa, timbra il cartellino anche oggi sfruttando alla meraviglia un assist di Pjanic e si muove a tutto campo, costringendo il Cagliari a usare spesso le maniere forti per fermarlo.



Le buone notizie portano anche i nomi e i volti di Mandzukic e Buffon. Il croato sblocca il match in avvio girando di destro sul cross di Lichtsteiner (buona la prova dello svizzero sull'out di destra) e presidia la fascia con la stessa applicazione dello scorso anno. Per il portiere della Nazionale, anni 39, ogni parola rischia di essere superflua ma in quella che dovrebbe (il condizionale è d'obbligo) essere la sua ultima stagione, il numero 1 si presenta parando il rigore (concesso con il Var per fallo di Alex Sandro) di Farias. Discorso a parte merita Higuain: il centravanti non è evidentemente al 100% della forma, eppure riesce a siglare il 3-0 con un pregevole tiro di sinistro. Per ora basta e avanza.



Le giocate dei singoli nascondono solo in parte i limiti della Juve, limiti beninteso superabili. A partire da una manovra ancora poco fluida - si sente la mancanza di Bonucci - nonostante la discreta prestazione di Marchisio, con un Pjanic a intermittenza al di là del lancio decisivo per Dybala. La sensazione è che con lo schieramento attuale, con due soli centrocampisti, i piemontesi soffrano non poco. Forse anche in questa ottica va letto l'esperimento finale di Allegri con l'ingresso del nuovo acquisto Matuidi in una mediana numericamente più robusta.



Più in generale tutta la fase difensiva è da rivedere: il Cagliari si rende pericoloso più volte (Faragò si divora la rete dell'1-1 dopo una respinta di Buffon) e si mangia le mani per il penalty fallito. Soprattutto nella prima frazione i sardi costringono i rivali a mantenere il baricentro basso e mettono in costante apprensione la retroguardia composta centralmente da Rugani e Chiellini. Il 2-0 spegne le speranze di rimonta dei rossoblù, che abbassano i ritmi e facilitano nella ripresa il compito della Vecchia Signora, non elegante alla prima ma sempre famelica e vincente.