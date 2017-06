Serie A: la Juve pareggia a Udine, l'Inter ne fa 5

La Juventus non sfrutta pienamente il match-point scudetto raccogliendo comunque un buon punto a Udine: dopo essere passati in svantaggio contro i friulani, autori di una grande partita, Bonucci porta la Roma lontana 8 punti. Sorride l'Inter che ne fa cinque al Cagliari, sempre più seconda peggior difesa del campionato, con Perisic e Banega grande protagonisti: Pioli sale quinto a -1 dall'Atalanta e -6 dal Napoli. Belotti in forma Scarpa d'Oro affossa i sogni del Palermo, Mandorlini fa ritrovare il successo al Genoa e scialbo 0-0 tra Crotone e Sassuolo.



UDINESE-JUVENTUS 1-1 (Tabellino e cronaca)

Non è la solita Juventus quella di Udine, nonostante i fantastici cinque in campo. Nessuna vera occasione nel primo tempo con i campioni in carica soffocati dal pressing dei padroni di casa sino al vantaggio friulano, tutto merito di Zapata che si prende il pallone, punta l'area, sposta Bonucci e batte Buffon sotto le gambe: i bianconeri sotto per la prima volta da quando Allegri ha varato il 4-2-3-1. Tutta un'altra Juve quella della ripresa e non per demeriti dell'Udinese che continua a crederci, al 59' però Bonucci svetta su Perica e Widmer impattando alla perfezione la punizione di Dybala (contestata da Delneri, poi espulso) per l'1-1. Primo pareggio juventino del campionato.



CAGLIARI-INTER 1-5 (Tabellino e cronaca)

I nerazzurri ripartono dopo la sconfitta con la Roma affilando le armi dopo un inizio di marca rossoblù, con Medel che al 7' salva in rovesciata sulla linea il tocco sotto di Joao Pedro lasciato solo dai centrali difensivi. L'Inter alza i giri alla mezz'ora, Banega trova la posizione giusta in campo e ispira Perisic: controllo di destro, gol di sinistro. Il raddoppio arriva ancora con l'argentino, punizione perfetta pochi minuti dopo, ma il Cagliari la riapre sul finale di tempo con il dodicesimo gol stagionale di Borriello, bravo a svettare di testa su D'Ambrosio. Il tris che ammazza Rastelli in apertura di ripresa è firmato ancora Perisic, Icardi serve di tacco il croato - a quota 9 gol - che salta Di Gennaro prima di battere Gabriel. Il capitano nerazzurro ha anche il tempo di conquistarsi e segnare il calcio di rigore che certifica il poker nerazzurro prima del sigillo finale di Gagliardini che si sblocca in maglia interista.



TORINO-PALERMO 3-1 (Tabellino e cronaca)

Il vantaggio del Palermo dura 43 minuti, tra la mezz'ora e la tripletta di Belotti. I rosanero provano il colpaccio in chiave salvezza con la gran discesa di Rispoli che batte Hart ma, alla lunga, i granata (superiori per tutto il match) riescono a trovare concretezza con la sesta marcatura multipla del Gallo. Al 73' sfrutta la pessima uscita di Posavec, tre minuti più tardi impatta alla grande il cross di Ljajic, altri cinque minuti dopo (con il Palermo in 10 per il doppio giallo a Balogh) centra il tris in una sorta del replay della prima marcatura segnando il 22° gol in 24 partite.



EMPOLI-GENOA 0-2 (Tabellino e cronaca)

Ntcham è l'uomo della provvidenza del Genoa: gol del pari contro il Bologna, gol che - al netto del raddoppio di Hiljemark - di fatto vale tre punti (dopo dieci giornate di astinenza) e sempre nel finale contro un Empoli forse troppo rassicurato dai risultati degli altri campi in chiave salvezza, che rimane a sette punti. Per Mandorlini quattro punti in due partite.



CROTONE-SASSUOLO 0-0 (Tabellino e cronaca)

Nonostante il pareggio dell'Empoli, i calabresi non ne approfittano per accorciare le distanze. In una partita con poche occasioni, gli uomini di Nicola sono più propositivi e sfiorano il vantaggio solo nel finale con il palo di Ferrari che sfrutta la sponda di Rosi per superare Acerbi ma senza trovare il gol da tre punti.