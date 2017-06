Serie A, la Juve liquida l'Empoli in dieci minuti

Missione compiuta, la Juventus completa il "tour de force" (come l'aveva chiamato Allegri) battendo 3-0 l'Empoli e chiude in testa al campionato in attesa della sosta per le nazionali. Ma il risultato non dice tutto, soprattutto perché, in una partita comunque dominata, i toscani si sono fatti apprezzare nel primo tempo nonostante le pesanti assenze in difesa e la scelta di Martusciello di tenere in panchina Saponara. La Juventus non è sembrata al massimo della forma seguendo le stesse indicazioni delle ultime prestazioni ma il migliore in campo, stringi stringi, è Skorupski. A parte la prestazione sottotono di Khedira, Dybala ha confermato i progressi delle scorse partite sbloccandosi anche in campionato mentre Higuain rimane il solito implacabile cecchino.



La Juventus parte forte, al 9' prima grande occasione ma la girata in area di Khedira, ben servito da Pjanic, finisce clamorosamente sulla traversa. L'Empoli cerca sempre di giocare la palla, anche a costo di qualche brivido, mentre il centrocampo Juve non è efficace se non quando riesce a servire le frecce Cuadrado e Alex Sandro. Proprio il colombiano va vicino al gol al 19' quando un suo cross diventa un tiro che Skorupski riesce a sventare in angolo: dal corner palla a Higuain che gira in area ma troppo debolmente. I bianconeri lavorano soprattutto con le verticalizzazioni alle spalle dei terzini empolesi, grande quella di Pjanic al 35' che trova la volata di Cuadrado che però davanti a Skorupski si fa ipnotizzare. Al 38' primo squillo dei toscani ma il tiro di Pucciarelli è preda facile di Buffon, così come la botta da fuori di Krunic tre minuti dopo.



Lo 0-0 resiste ma sembra sempre in bilico, perché l'Empoli, pur con un'ammirevole dedizione, cerca di essere corta ma le difficoltà dei singoli sono troppe per fronteggiare questa Juventus. Nella ripresa il primo brivido arriva al 63' quando la sponda di Alex Sandro trova Higuain che però non riesce a battere l'ottimo Skorupski. Al 65' i cinque minuti che cambiano la partita: prima controllo-tiro in area di Dybala che apre le marcature, tre minuti dopo è Higuain che mette in rete con un gran tiro mancino dal limite, infine erroraccio di Zambelli che sbaglia il retropassaggio sul quale si avventa il Pipita che scarta Skorupski e arriva a quota 6 gol stagionali in serie A. Nel finale c'è anche tempo per Marko Pjaca che si fa vedere con un bel tiro a giro dal limite, deviato in angolo.