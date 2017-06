Serie A, la Fiorentina vince a Pescara al 95' e aggancia il Milan

PESCARA-FIORENTINA 1-2 (cronaca e tabellino)



Nel recupero della 19.ma giornata di Serie A la Fiorentina vince all'ultimo respiro a Pescara e si avvicina alla zona Europa. La doppietta di Tello vale l'aggancio momentaneo in classifica al Milan a quota 37 punti. I viola hanno davvero faticato e sono riusciti a spuntarla al 95' dopo il vantaggio siglato da Caprari nella prima frazione. Sousa può esultare perché, nonostante le numerose assenze tra infortuni e squalifiche, torna a casa con il bottino pieno: una mancata vittoria avrebbe complicato terribilmente i piani del tecnico portoghese nella rincorsa a un posto europeo. Per il Pescara il ko probabilmente spegne le ultime residue speranze di salvezza.



La Fiorentina capisce fin da subito che quella all'Adriatico non sarà un serata facile: Zampano manca per un soffio la deviazione vincente sul tiro-cross di Bahebeck. La risposta degli ospiti è affidata a Tello: il sinistro dello spagnolo mette i brividi a Bizzarri. Al 15' gli abruzzesi passano: Caprari, servito da Biraghi, scatta sul filo del fuorigioco sorpendendo la difesa avversaria e batte Sportiello. Trovato il vantaggio i biancazzurri abbassano il baricentro spostando tutti gli effettivi dietro la linea del pallone: la squadra di Sousa fatica così a trovare i varchi giusti per rendersi pericolosa. Sono soltanto due gli squilli dei toscani prima del riposo, firmati entrambi da Ilicic (sinistro deviato e respinta di Bizzarri).



Nel secondo tempo Chiesa rileva Tomovic: il giovane esterno ci prova subito con un sinistro da fuori area che termina di poco alto. Gli ospiti insistono: Ilicic colpisce un palo clamoroso su calcio di punizione e a nulla vale la ribattuta vincente di Babacar, pescato in fuorigioco. Il forcing produce i suoi frutti al 68': Tello trova un gran gol con un destro a giro da applausi sul quale Bizzarri non può fare nulla se non raccogliere il pallone in rete. I gigliati continuano la pressione alla ricerca del vantaggio: la botta di Sanchez non inquadra lo specchio della porta mentre Ilicic calcia alle stelle da posizione favorevole. Nel recupero i toscani però rischiano il clamoroso ko: Kastanos scalda i guantoni di Sportiello e Brugman viene murato al momento della conclusione. Quando l'1-1 sembra scritto Tello, al 95', sigla la sua personale doppietta con un traversone non toccato da nessuno.