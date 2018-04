Serie A: la Fiorentina sbanca l'Olimpico, 1-1 tra Spal e Atalanta

Dopo il pesante ko di Barcellona, la Roma cade anche in campionato e rischia di veder sfumare il terzo posto. I ragazzi di Di Francesco si arrendono all'Olimpico alla squadra più in forma del campionato, Benassi e Simeone, entrambi nel primo tempo, mettono la firma sul sesto successo consecutivo (non accadeva dal 1960) della Fiorentina, che ora sogna la qualificazione in Europa League.

Roma-Fiorentina 0-2 (cronaca e tabellino)

Di Francesco recupera Nainggolan ma deve fare a meno di Perotti, nel tridente c'è El Shaarawy, il tecnico pensa alla gara col Barcellona e concede un turno di riposo a Kolarov e De Rossi, al loro posto Juan Jesus e Gonalons. Pioli invece deve rinunciare a Chiesa squalificato, alle spalle di Simeone agiscono Saponara ed Eysseric, confermati difesa e centrocampo.

Avvio lampo dei viola, che dopo sei minuti sono già in vantaggio grazie a un diagonale all'angolino di Benassi. La Roma reagisce subito con orgoglio e sfiora il pareggio prima con Strootman e poi con Manola e Dzeko, che sfrutta un pasticcio di Sportiello ma trova solo il palo esterno. L'attaccante bosniaco va ancora vicino al gol a metà della prima frazione, ma le occasioni create non sono il risultato del gioco corale della squadra di Di Francesco, che sbaglia tanto in impostazione e soffre ogni volta che la Fiorentina viene avanti. La partita si mantiene equilibrata e divertente per tutta la prima frazione, che si conclude con lo show di Simeone: il Cholito semina il panico nella difesa giallorossa, passa in mezzo a Manolas e Bruno Peres e batte Alisson per il 2-0 che gela l'Olimpico con cui si va negli spogliatoi.

La ripresa inizia con Schick al posto di Defrel e con la Roma che si getta subito all'attacco. Dopo venti secondi Dzeko costringe Sportiello al miracolo in girata, poi il bosniaco ci prova anche da fuori. Nei primi minuti della ripresa i giallorossi creano più di quanto fatto in tutto il primo tempo, la Viola soffre, si schiaccia e fatica a venire fuori dalla propria metà campo, Nainggolan si presenta a tu per tu col portiere dei toscani ma calcia troppo centrale e spreca (57'). Di Francesco prova a dare un'ulteriore scossa inserendo Kolarov per Fazio e Florenzi per Strootman, Pioli riponde gettando nella mischia Gil Dias per Eysseric: proprio da un corner di Florenzi Roma pericolosa col colpo di testa di Schick, che però finisce alto (70'). L'attaccante ceco ancora protagonista cinque minuti dopo, la sua girata si stampa sulla traversa e sul corner che ne consegue anche Fazio, di testa, colpisce il montante. La porta di Sportiello sembra stregata, la Roma ci prova fino in fondo ma senza fortuna, è la sesta vittoria in fila per i viola, che scavalcano Atalanta e Sampdoria e mettono nel mirino il Milan.