Serie A, la Fiorentina batte 1-0 il Bologna al Dall'Ara

Nell'anticipo dell'undicesima giornata di Serie A la Fiorentina vince 1-0 a Bologna. Decide il rigore di Kalinic al 31'. I rossoblu hanno giocato in 10 dal 29' per l'espulsione di Gastaldello per il fallo su Kalinic sanzionato dall'arbitro Valeri con il penalty. Grazie a questo successo i viola salgono a quota 16. Gli emiliani restano fermi a 13.



LA CRONACA E IL TABELLINO DEL MATCH



La squadra di Donadoni sembra partire bene: al 3' il colpo di testa di Helander su corner mette i birividi a Tatarusanu. Ma si tratta di un episodio isolato: ben presto la Fiorentina diventa padrona del campo. Al 7' Ilicic da posizione un po' decentrata colpisce di destro il palo (determinante anche la deviazione di Da Costa). Il pressing alto dei viola, davvero efficace forse per la prima volta in questa stagione, impedisce ai padroni di casa di uscire con facilità dalla propria metà campo. Il risultato comunque non si sblocca anche perché un altro legno, questa volta la traversa, salva i rossoblu sulla punizione dello sfortunato Ilicic e a nulla vale sulla ribattuta il tap-in vincente di Kalinic (fuorigioco). 3' più tardi la svolta: Gastaldello atterra Kalinic in area: rigore ed espulsione per fallo da ultimo uomo. Dagli 11 metri il numero 9 trasforma due volte (Valeri fa ripetere la conclusione per l'ingresso in anticipo di Bernardeschi in area). Nel finale di tempo lampo degli emiliani con il destro impreciso di Pulgar.



In avvio di ripresa Kalinic di testa non inquadra la porta. Con il trascorrere dei minuti però la manovra dei toscani rallenta agevolando così il compito del Bologna, che non patisce l'inferiorità numerica e gioca con coraggio e determinazione spingendosi in avanti alla ricerca del pareggio. Tuttavia Tatarusanu di fatto rimane inoperoso. Sul fronte opposto gli uomini di Sousa, calati vistosamente dal punto di vista fisico nel secondo tempo, si fanno notare in avanti soltanto per un sinistro da fuori di Ilicic che Da Costa blocca facilmente. Le emozioni latitano mentre aumentano gli scontri sulla mediana oltre ai numerosi errori in fase di impostazione da entrambe le parti. Solamente all'85' Da Costa è costretto alla respinta di piede sul destro di Cristoforo, subentrato a Ilicic. Il risultato non cambia più.