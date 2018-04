Serie A, la 27.ma giornata si giocherà il 3-4 aprile

Il calcio italiano, appesantito nel cuore dalla tragica e improvvisa morte di Davide Astori, si prepara a ripartire e stabilisce le date del recupero della 27.ma giornata. In Lega Calcio si è deciso per martedì 3 e mercoledì 4 aprile, derby Milan-Inter escluso e rinviato a data da destinarsi (dipenderà dal percorso europeo dei rossoneri).

Ecco come verranno recuperate le gare ad oggi mancanti:

- 14 marzo: Juventus-Atalanta (recupero della 26.ma giornata).

- 3-4 aprile: Genoa-Cagliari, Atalanta-Sampdoria, Benevento-Verona, Chievo-Sassuolo, Torino-Crotone e Udinese-Fiorentina



Se il Milan proseguisse l'avventura in Europa League, il derby sarebbe il 9 maggio con slittamento della finale di Coppa Italia al 25 maggio (questa è la data più incerta, perché se i rossoneri dovessero essere eliminati potrebbe anche essere anticipata e se invece arrivassero fino in fondo e lo facesse anche la Juventus in Champions, la finale dell'Olimpico non potrebbe essere il 25 perché il 26 c'è la finale di Champions. La finale di Europa League è in programma il 16 maggio).



Il commissario di lega Serie A, Giovanni Malagò, ha spiegato che l'ipotesi di giocare le partite del 27° turno il 14 marzo è caduta non appena la Fiorentina ha chiesto di non tornare ad Udine a così poca distanza temporale dal giorno della scomparsa del suo capitano.

2018/19, CHE NOVITA'

Dopo l'assemblea, Malagò ha anche anticipato tante novità in vista della prossima stagione. La serie A 2018/19 inizierà il 19 agosto, il giorno prima si chiuderà la sessione di calciomercato che quindi non si sovrapporrà più alle partite. Stesso discorso a gennaio: si riprenderà dopo la sosta il 20 gennaio, chiusura della sessione invernale il 19 gennaio.

Novità anche per il periodo delle feste di Natale, anche in Italia arriverà il cosiddetto Boxing Day: il campionato in campo il 22, 26 e 29 dicembre con ripresa, appunto, il 20 gennaio. Il 13 gennaio ci sarà un turno dedicato esclusivamente alla coppa Italia.

Le soste per la Nazionale saranno due, a settembre e ad aprile, mentre la finale di Supercoppa italiana verrà giocata il 12 agosto. Ancora incerta la città che ospiterà la finale: "Potrebbe essere Roma, ma stiamo valutando anche la possibilità di farla in una città d'arte o di mare visto il periodo" ha detto Malagò.