Serie A, l'Udinese espugna San Siro. Totti-gol, la Roma piega la Samp nel recupero

Nella 3.a giornata di Serie A il Milan cade in casa con l'Udinese. Decide la rete di Perica all'88' (deviazione di Abate). Per la squadra di Montella è il secondo ko consecutivo dopo la sconfitta di Napoli. Nel primo tempo Sosa colpisce la traversa mentre nel finale Bacca fallisce una grande occasione (il colombiano recrimina per un intervento di Angella ai suoi danni). Per il Milan è già mini-crisi, non soltanto di risultati ma anche di gioco, apparso lento e prevedibile: ha pesato l'assenza di Niang per squalifica. La Roma piega 3-2 la Sampdoria al 93' con un rigore di Francesco Totti. I giallorossi, avanti con Salah, vanno sotto per le reti di Muriel e Quagliarella. Poi il match viene sospeso nel corso dell'intervallo per un diluvio sull'Olimpico e riprende dopo più di un'ora di stop. Dzeko pareggia al 61' su assist dello stesso Totti prima del penalty vincente in pieno recupero del numero 10. La Roma raggiunge il Napoli a 7 punti.



Chievo-Lazio finisce 1-1: De Vrij replica a Gamberini nel giro di quattro minuti in una gara con poche emozioni. L'Atalanta batte 2-1 in rimonta il Torino, passato in vantaggio con Iago Falque. La formazione di Gasperini, allontanato dall'arbitro Mariani, ribalta il risultato grazie ai gol di Masiello e Kessie. Espulso Mihajlovic. Genoa-Fiorentina è stata rinviata a causa del maltempo al 27' del primo tempo sullo 0-0. Nell'anticipo delle 12.30 il Bologna supera 2-1 il Cagliari. A segno Verdi, Di Francesco e Bruno Alves. I rossoblu rimangono in 10 dal 54' per l'espulsione di Storari.