Serie A, l'Udinese batte l'Atalanta. Palermo ko con il Chievo

Nella 16.a giornata di Serie A seconda sconfitta consecutiva per l'Atalanta di Gasperini che dopo la sconfitta contro la Juventus perde 3-1 in casa con l'Udinese. Successo esterno anche per il Chievo, vittorioso 2-0 a Palermo. Termina senza reti la sfida tra Bologna ed Empoli.



ATALANTA-UDINESE 1-3 (CRONACA E TABELLINO)

La squadra di Gasperini domina il match fin dalle prime battute schiacciando gli ospiti. Karnezis si oppone alla grande ai tentativi di Gomez e Caldara. Al 20' è invece la traversa a negare la gioia del gol a Kurtic. Poi è il turno di Conti: Karnezis dice ancora no. Superata la prima mezz'ora di enorme sofferenza, l'Udinese prova a uscire dalla propria metà campo senza però creare occasioni da rete. Dopo una breve fase di respiro l'Atalanta sfiora nuovamente il vantaggio: Danilo respinge sulla linea di porta la conclusione a botta sicuro di Petagna in area piccolo. Al 45' arriva la più classica delle beffe. Zapata sfonda grazie a un paio di rimpalli e supera Sportiello. Nel secondo tempo Kurtic agguanta subito il pari: cross del Papu Gomez e stacco vincente dello sloveno. I nerazzurri insistono: Conti manca per pochi centimetri la scviolata su cross di Gomez e in seguito impegna Karnezis. I bianconeri resistono e non riunciano a qualche proiezione offensiva: Perica mette i brividi a Sportiello e Fofana al 72' gela l'Atleti Azzurri: il suo destro a giro finisce all'angolino. All'87' Thereau chiude definitivamente i conti.



BOLOGNA-EMPOLI 0-0 (CRONACA E TABELLINO)

Al Dall'Ara le emozioni latitano per quasi tutta la prima frazione: l'equlibrio regna sovrano e sono numerosi gli errori in fase di costruzione. Al 39' Nagy calcia a giro di destro: Skorupski è attento. Il portiere polacca non si lascia sorprendere nemmeno dalla conclusione di Destro due minuti più tardi. Allo scadere il tiro di Maccarone, servito da Saponara, viene deviato sull'esterno della rete. Nel secondo tempo i rossoblu prendono decisamente il sopravvento: il Dall'Ara grida al gol quando il sinistro di Viviani si spegne di poco a lato mentre Krejci trova soltanto l'esterno della rete. A 5' dal termine Destro non inquadra la porta di testa a tu per tu con Skorupski. Finisce 0-0.



PALERMO-CHIEVO 0-2 (CRONACA E TABELLINO)

I rosanero partono meglio e provano ad aggredire l'undici di Maran. Al primo vero affondo però il Chievo passa al 14' al termine di un contropiede finalizzato da Birsa che con il mancino infila Posavec. Gli ospiti potrebbero subito raddoppiare: Pellissier approfitta di un errore di Goldaniga prima di calciare a lato. Il Palermo si fa vedere dalle parti di Sorrentino al 24': Jajalo su punizione mette i brividi all'estremo difensore veneto. La gara aumenta di ritmo con continui capovolgimenti di fronte e chance. La più clamorosa è per la squadra di Corini: Sorrentino è super sul colpo di testa di Quaison. In avvio di ripresa Pellissier raggiunge quota 100 gol in Serie A: Goldaniga effettua un retropassaggio sciagurato e la punta sfrutta il regalo superando Posavec e despoitando in rete. Il numero 31 va anche vicino al tris: questa volta la difesa dei padroni di casa recupera in extremis. Rispoli prova ad accorciare le distanze al 52': Sorrentino respinge. Sul fronte opposto Meggiorini sfiora il colpo del ko con un pallonetto delizioso. Nell'ultima parte di gara il Chievo controlla e porta a casa i 3 punti.