Serie A, l'Inter vince soffrendo contro la Fiorentina

Nel posticipo della 14.ma giornata di Serie A l'Inter batte soffrendo 4-2 la Fiorentina a San Siro. Brozovic (3'), Candreva (9') e Icardi (19') indirizzano la gara prima dei gol di Kalinic (31') e Ilicic (62'). Ancora di Icardi al 91' il timbro finale. Dal 45' gli ospiti hanno giocato in dieci per l'espulsione di Gonzalo Rodriguez. Grazie a questo successo i nerazzurri scavalcano la Fiorentina salendo a quota 21 (a -8 dalla zona Champions). Pioli (prima vittoria sulla nuova panchina) può essere soddisfatto solo in parte per l'aggressività e la rabbia iniziali che annichiliscono gli avversari, sorpresi e tramortiti di fronte a tanta furia agonistica. L'avvio choc degli ospiti facilita il compito dei padroni di casa, bravi comunque a sfruttare le clamorose ingenuità difensive della formazione toscana. Le fasce sono finalmente sfruttate alla perfezione: Perisic e Candreva la fanno da padroni, supportati da D'Ambrosio e Ansaldi, e Icardi si conferma il solito bomber di razza e di classe. In mezzo al campo poi Brozovic dimostra di essere un giocatore di assoluto valore. Come accaduto in Europa League, all'improvviso l'Inter spegne la luce consentendo ai rivali, in inferiorità numerica, di rientrare clamorosamente e inaspettatamente in partita, e cancellando quanto di buono creato in precedenza. Su queste pause, veri e propri black out mentali, e sulle sbandate del reparto arretrato l'ex tecnico della Lazio dovrà lavorare a fondo: del resto lui stesso alla viglia della sfida aveva parlato di "problema di testa". Al San Paolo contro il Napoli venerdì sera non saranno consentite ulteriori distrazioni. Per la Fiorentina il ko arriva dopo una domenica difficile con le contestazioni dei tifosi contro Paulo Sousa: i gigliati non hanno comunque demeritato costruendo azioni importanti soprattutto in 10 uomini. Domenica sera al Franchi con il Palermo l'occasione per il riscatto.



INTER-FIORENTINA 4-2 (CRONACA E TABELLINO)



Pioli rilancia Ranocchia al centro della difesa con Miranda. Davanti al reparto arretrato giocano Kondogbia e Brozovic mentre il trio formato da Candreva, Banega e Perisic assiste Icardi. Joao Mario parte dalla panchina. Paulo Sousa sceglie un modulo speculare ai nerazzurri (4-2-3-1): in mediana spazio a Badelj e Borja Valero con Tello, Ilicic e Bernardeschi schierati sulla trequarti. Kalinic è l'unica punta. Dopo soli tre minuti l'Inter passa. Cross di Ansaldi dalla sinistra, respinta corta di Gonzalo Rodriguez sui piedi di Brozovic che con un gran destro batte Tatarusanu. I nerazzurri potrebbero addirittura trovare subito il raddoppio, Candreva però perde il tempo giusto per andare alla conclusione e si fa rimontare. Gli opsiti provano a reagire ma i nerazzurri al 10' vanno sul 2-0 sfondando ancora sulla fascia sinistra: traversone basso di Perisic, pasticcio di Tatarusanu e Candreva da due passi non sbaglia. Il club di Corso Vittorio Emanuele non segnava due reti nei primi 10' dal 2009. La squadra di Sousa, ferita, risponde con Borja Valero: Miranda rimedia a una sua chiusura 'molle' deviando la conclusione dello spagnolo e salvando così Handanovic. Tuttavia ogni volta che affonda l'Inter colpisce: al 19' Icardi si beve Gonzalo Rodriguez, evita Astori siglando il tris. L'argentino sfiora la doppietta al 31': Salcedo stoppa il tentativo del centravanti. 3' più tardi Handanovic è pronto punizione di Ilicic: sul corner seguente Damato non vede il contatto in area tra Miranda e Gonzalo Rodriguez lasciando proseguire (per il nostro esperto, l'ex arbitro Bergonzi era rigore). A poco a poco riemergono i vecchi fantasmi a San Siro: Kalinic approfitta del pessimo posizionamento della retroguardia avversaria e accorcia (38'). L'espulsione di Gonzalo Rodriguez al termine della prima frazione per fallo da ultimo uomo ai danni di Icardi complica i piani dei gigliati, imbufaliti con Damato per il cartellino rosso sventolato al centrale (per Bergonzi la decisione di Damato è errata).



Nella ripresa Pioli inserisce Joao Mario al posto di Kondogbia. Sousa corre ai ripari gettando nella mischia Tomovic per Milic. Al 51' Handanovic respinge in qualche modo il tiro di Ilicic e nell'azione successiva Banega grazia Tatarusanu colpendo troppo debolmente da due passi. Il centrocampista è imitato da Icardi (destro alle stelle) mentre il palo nega la gioia del gol a Perisic al 58'. Il match resta aperto a dispetto della differenza numerica tra le due formazioni: non mancano infatti le occasioni da una parte e dall'altra. Kalinic sfiora di testa al 60' indirizzando verso la porta: decisivo il salvataggio di Miranda sulla linea. E' un campanello d'allarme perchè 2' più tardi Ilicic si infila nelle praterie lasciate dall'Inter e beffa Handanovic sul primo palo accorciando le distanze. I cambi dei tecnici chiariscono meglio di ogni altra cosa l'andamento del match: Chiesa subentra a Bernardeschi e Felipe Melo sostituisce Banega. Nonostante la superiorità numerica i padroni di casa non sono in grado di occupare tutte le zone del campo lasciando andare alla conclusione abbastanza agevolemente Badelj: la botta da fuori del croato termina alta. La Fiorentina, inevitabilmente, si espone a qualche contropiede: su uno di questi Joao Mario si divora il pallone del 4-2 all'80'. Non sbaglia Icardi al 91': l'attaccante deposita in gol in seguito alla parata di Tatarusanu su Perisic e chiude i conti.