Serie A, l'Inter vince 1-0 a Palermo: sesta vittoria di fila e sorpasso sul Milan

Nella 21.ma giornata di Serie A l'Inter passa 1-0 a Palermo. Decide la rete di Joao Mario al 65'. Per l'undici di Pioli si tratta del sesto successo consecutivo in campionato (non succedeva dal novembre 2012 quando in panchina c'era Stramaccioni) che vale il sorpasso in classifica ai cugini del Milan (che hanno giocato però una partita in meno). Il terzo posto occupato dal Napoli dista ancora 5 punti. Nelle altre gare importante 1-0 dell'Empoli ai danni dell'Udinese. Sorridono anche Bologna (2-0 al Torino) e Sassuolo (3-1 a Pescara).



PALERMO-INTER 0-1 (cronaca e tabellino)

Il forcing iniziale dei rosanero sorprende l'Inter, in affanno soprattutto sulle corsie esterne. Il primo squillo degli ospiti porta la firma di Icardi: il sinistro dell'argentino è troppo debole per impensierire Posavec. La squadra di Pioli con il trascorrere dei minuti alza la linea di pressione mettendo in difficoltà gli avversari in fase di costruzione. Al 21' l'estremo difensore del Palermo respinge il diagonale di Candreva, imbeccato da Icardi. Il pressing nerazzurro porta poi alla grande occasione per il numero 9 che di testa non inquadra la porta dopo la deviazione di Posavec sul destro da fuori di Brozovic. L'assalto a poco a poco si afievolisce e le emozioni latitano fino al riposo. Nella ripresa l'Inter colleziona calci d'angolo e mischie in serie senza però riuscire a trovare il guizzo decisivo anche perché Posavec sbaglia la strada a Icardi. Serve l'ingresso di Joao Mario per togliere le castagne dal fuoco: il portoghese raccoglie in area piccola il cross di Candreva al 65' e timbra l'1-0. 13' più tardi Ansaldi viene espulso per doppia ammonizione in seguito a uno scontro molto violento con Nestorosvski: nella circostanza Irrati allontana dal campo anche Pioli per proteste. In inferiorità numerica (in pieno recupero espulso pure Gazzi) i nerazzurri tremano relativamente e portano a casa 3 punti d'oro.



GENOA-CROTONE 2-2 (cronaca e tabellino)

Simeone sblocca la gara al 43': l'attaccante argentino sfrutta al meglio il passaggio di Cofie e batte Cordaz in diagonale. Al 54' Ceccherini gela Marassi pareggiando di testa in anticipo su Ocampos. I rossoblù si riportano avanti al 66' con il calcio di rigore di Ocampos (penalty concesso per fallo di Ferrari ai danni Pandev). I pitagorici non si arrendono e al 74' agguantano ancora i rivali: respinta di Lamanna su Ceccherini e ribattuta decisiva di Ferrari.



BOLOGNA-TORINO 2-0 (cronaca e tabellino)

Hart è strepitoso al 4' nel salvare sul colpo di testa di Oikonomou mentre al 39' Ljajic impegna Mirante su calcio di punizione. Al 43' gli uomini di Donadoni passano: Dzemaili non sbaglia in area avversaria e di sinistro infila Hart. I granata reagiscono e tuttavia il Bologna resiste senza troppe difficoltà: a nulla valgono gli ingressi di Iturbe e Martinez. Anzi, i rossoblu raddoppiano con Dzemaili: il centrocampista (3 gol in due partite) mette a sicuro il punteggio con un sinistro chirurgico all'83'.



EMPOLI-UDINESE 1-0 (cronaca e tabellino)

Toscani vicini al vantaggio al 10': Bellusci di testa mette i brividi a Karnezis. La risposta dei bianconeri è affidata a Zapata: il colombiano costringe Skorupski alla deviazione in corner. Tocca quindi nuovamente alla squadra di casa sprecare una chance: Mchedlidze spara alto da buona posizione. Prima dell'intervallo altra grande parata di Skorupski sul sinistro di Jankto. Nel secondo tempo a vincere è la noia, ma quando lo 0-0 sembra scritto ci pensa Mchedlidzde all'82' a far gioire Martusciello grazie a uno stacco aereo imperioso.



PESCARA-SASSUOLO 1-3 (cronaca e tabellino)

Gli ospiti trovano il gol dopo soli 2': Matri beffa sul primo palo il colpevole Bizzarri da posizione decentrata. Il pari dei biancazzurri arriva al 55': cross di Biraghi e tap-in vincente di Bahebeck. Gli abruzzesi pagano però la giornata no di Bizzarri che si fa clamorosamente anticipare da Pellegrini al 64' per il nuovo vantaggio emiliano. Matri chiude i conti al 73' con un tiro cross: la traiettoria beffarda vale il tris. I padroni di casa potrebbero accorciare le distanze all'87': Consigli para il rigore di Biraghi.