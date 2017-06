Serie A, l'Inter torna a vincere: 3-0 al Crotone. Pari tra Fiorentina e Sampdoria

Nel posticipo delle 18 della 12.a giornata di Serie A l'Inter torna al successo battendo 3-0 il Crotone a San Siro. I nerazzurri devono aspettare i minuti finali per poter esultare: Perisic sblocca il match all'84' prima della doppietta di Icardi. Grazie a questa vittoria la formazione di Vecchi, in attesa della comunicazione del nuovo tecnico, sale in classifica a quota 17 e può preparare con maggiore serenità il derby del 20 novembre. A 17 punti c'è anche la Fiorentina, bloccata sull'1-1 dalla Sampdoria al Franchi. Muriel replica a Bernardeschi.



INTER-CROTONE 3-0 (CRONACA E TABELLINO)

Vecchi sceglie il 4-4-1-1 con Banega alle spalle di Icardi. Sulle fasce spazio a Candreva e Perisic con Joao Mario e Brozovic in mezzo. In difesa gioca la coppia Miranda-Ranocchia. Nicola conferma il 4-3-3 affidandosi al tridente offensivo Trotta-Falcinelli-Palladino. I nerazzurri premono fin dall'avvio di gara. Al 7' buona iniziativa di Banega: l'argentino si inserisce e calcia troppo centralmente favorendo la respinta di Cordaz. Gli squali si difendono in maniera ordinata e compatta, e provano ad affacciarsi in avanti: Trotta non inquadra la porta da buona posizione. Al 19' Ranocchia è costretto a uscire per un problema fisico: al suo posto entra Murillo. L'Inter insiste mostrando però tutte le difficoltà in fase di impostazione: numerosi sono gli errori commesi dagli uomini di Vecchi, incapaci di trovare i varchi giusti e scardinare il muro avversario. Al 30' lampo dei padroni di casa: destro di Candreva, parata goffa di Cordaz e tap-in di D'Ambrosio. Calvarese annulla il gol per un fuorigioco molto dubbio. 2' più tardi Miranda impegna di testa il portiere dei pitagorici su corner. Tocca poi a Brozovic impensierire l'estremo difensore rivale con un sinistro velenoso. A inizio ripresa Murillo manca clamorosamente il gol del vantaggio spedendo di testa alle stelle da due passi mentre il destro (deviato) di Banega spaventa il Crotone, che arretra pericolosamente il proprio baricentro. Il forcing interista produce occasioni e calci d'angolo in serie e tuttavia lo 0-0 resiste. Vecchi gioca la carta Eder (fuori Banega) per sbloccare il match. Tuttavia i padroni di casa sembrano sotto l'effetto di una vera e propria 'maledizione', fino all'84' quando Perisic sfrutta l'assist di Icardi e batte in diagonale Cordaz facendo esplodere San Siro. All 87' Icardi guadagna un rigore per fallo di Ferrari e dal dischetto sigla il raddoppio. Al 93' il centravanti chiude i conti (gran destro su passaggio di Eder).



FIORENTINA-SAMPDORIA 1-1 (CRONACA E TABELLINO)

Nel 3-4-2-1 iniziale della Fiorentina Ilicic e Bernardeschi assistono Kalinic mentre le chiavi del centrocampo sono in mano a Borja Valero e Badelj. Nella Sampdoria Bruno Fernanes è chiamato a innescare Muriel e Quagliarella. Il numero 27 sfiora il vantaggio al 3' con una grande girata. La formazione di Sousa risponde subito:percussione di Rodriguez e botta fuori non di molto. Con il trascorrere dei minuti la Fiorentina prende il sopravvento senza creare però pericoli. Sul fronte opposto Muriel, servito da Bruno Fernandes, mette invece i brividi a Tatarusanu: il sinistro del brasiliano termina alto. Al 27' Puggioni sbaglia il disimpegno servendo Ilicic:il pallonetto dello sloveno è impreciso. I viola collezionano corner e sugli sviluppi di uno di questi passano al 37': Puggioni è ingannato dal movimento di Astori sul cross di Bernareschi che finisce direttamente in rete. I liguri subiscono il colpo e faticano a uscire dalla propria metà campo. In avvio del secondo tempo Quagliarella scalda i guantoni di Tatarusanu, imitato poco dopo anche dal nuovo entrato Praet. Al 57' arriva il pari della Sampdoria grazie allo splendido stacco aereo di Muriel, bravo ad anticipare Gonzalo Rodriguez sul traversone di Regini dalla sinistra. Galvanizzati dal pareggio la formazione di Giampaolo cerca il sorpasso: Bruno Fernandes impegna ancora una volta Tatarusanu prima di sprecare un assist dello scatenato Muriel. Dopo aver superato il momento di sbandamento la Fiorentina sfiora il nuovo vantaggio: Puggioni si oppone da campione a Gonzalo Rodriguez. Il difensore all'82' grazia gli avversari:colpo di testa ravvicinato e pallone sul fondo. L'ultimo brivido lo regala Praet che su punzione chiama Tatarusanu all'intervento miracoloso.