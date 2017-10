Serie A, l'Inter passa 2-1 a Benevento. 6-1 della Lazio sul Sassuolo

Nella 7.a giornata di Serie A l'Inter passa 2-1 a Benevento (doppietta di Brozovic) e resta a -2 dalla testa della classifica. Continua anche la marcia della Lazio di Simone Inzaghi: i biancocelesti travolgono 6-1 il Sassuolo all'Olimpico e mantengono il quarto posto. Dopo il pesante ko nel derby il Torino si fa rimontare due gol dal Verona nei minuti finali. Cade la Fiorentina, battuta 2-1 sul campo del Chievo. Finisce 1-1 Spal-Crotone.



Scorri le schede per i resoconti delle partite, clicca qui per tutti i tabellini.

BENEVENTO-INTER 1-2 I nerazzurri provano ad assediare la squadra di Baroni in avvio: Skriniar conclude debolmente da buona posizione e il sinistro di D’Ambrosio termina ampiamente a lato. Con il trascorrere dei minuti i padroni di casa prendono coraggio e si fanno vedere dalle parti di Handanovic. In difesa però i campani continuano a commettere ingenuità e i nerazzurri ne approfittano al 19’: traversone di Candreva e stacco vincente di Brozovic. Il centrocampista croato ci prende gusto e 3’ più tardi raddoppia su punizione. Il micidiale uno-due non abbatte le Streghe: Memushaj colpisce la traversa di destro e il diagonale di D’Alessandro sfiora il palo. Gli sforzi dei giallorossi, dopo un paio di occasioni di Icardi, sono premiati al 42’: D’Alessandro accorcia le distanze sfruttando il servizio di Iemmello. L’inizio di secondo tempo è sonnolento almeno fino al 58’ quando Handanovic viene salvato dal palo (testa di D’Alessandro). Il reparto offensivo interista risulta al contrario improduttivo: non basta l’ingresso di Joao Mario al posto di Candreva per ravvivare la manovra. D’altra parte il Benevento comincia ad accusare un comprensibile calo fisico. Gli spallettiani ritornano così a essere finalmente ficcanti in attacco: Belec alza il sinistro di Perisic. Il croato nel finale manca il 3-1 ma l'Inter sorride comunque.

LAZIO-SASSUOLO 6-1 La prima chance è dei neroverdi: Sensi, assistito da Lirola, non inquadra la porta in area avversaria al termine di una splendida azione. L’undici di Bucchi domina e al 27’ passa grazie a Beradi su rigore concesso per fallo di De Vrij ai danni di Matri. Nemmeno lo svantaggio sveglia i biancocelesti: Strakosha ferma Duncan, servito dallo scatenato Berardi. Solamente al 35’ Immobile mette i brividi a Consigli con un colpo di testa impreciso. Proprio allo scadere sale quindi in cattedra Luis Alberto: la punizione dello spagnolo vale il pari. Nella ripresa scende in campo una Lazio indiavolata: in seguito a una doppia opportunità di Marusic, De Vrij fa esplodere l’Olimpico svettando su corner al 56’. Trascorre 1’ e Luis Alberto sigla il tris: Consigli messo a sedere e pallone in rete. Gli emiliani a questo punto sembrano mollare: è troppo facile per Parolo incunearsi in area e realizzare il 4-1. Il centrocampista arrotonda ulteriormente il punteggio al 69’ risolvendo una mischia. Nel finale c’è spazio per l’esordio di Nani, arrivato in estate dal Valencia e per il 6-1 di Immobile su rigore.

CHIEVO-FIORENTINA 2-1 I viola trovano il gol dopo appena 6’: Thereau va via sulla sinistra (scambio con Chiesa) e crossa per Simeone che di testa supera Sorrentino . I viola insistono alla ricerca del raddoppio ma devono subire a poco a poco il ritorno del Chievo che al 26’ pareggia. Castro, lasciato completamente libero, insacca sull’assist di Birsa da sinistra. Il pareggio rivitalizza ulteriormente i veneti, insidiosi con Inglese. A ridosso del termine della prima frazione doppio lampo viola: Sorrentino nega la gioia del gol a Simeone (stacco aereo). Al rientro dagli spogliatoi i gialloblù ribaltano il match: il colpo di testa di Castro si infila all’incrocio. La reazione dei toscani è pressoché immediata: Simeone fallisce la rete del possibile 2-2 a tu per tu con Sorrentino. E' un'illusione perché in seguito il forcing viola non produce occasioni particolari nonostante l'ingresso di Babacar per Benassi. Il risultato non cambia più.

TORINO-VERONA 2-2 A partire decisamente meglio sono i veneti. Caceres va a un passo dal bersaglio grosso (piatto destro) e Sirigu respinge il sinistro di Fares. Il Torino soffre ma al 31’ trova l’1-0: azione avviata da Ljajic, sponda di Ansaldi e Iago Falque deposita a porta praticamente vuota. Il Verona perde Romulo per problemi fisici e capitola nuovamente al 44’: Niang fa tutto da solo battendo Nicolas sul primo palo. Nei secondi 45’ la formazione di Pecchia alza il baricentro senza impesnierire però gli avversari. L'incisività non manca ai granata: Nicolas evita ulteriori guai ai suoi compagni fermando in uscita Niang e Belotti (destro ravvicinato). L'attaccante della Nazionale all'83' è costretto a uscire per un infortunio al ginocchio e in 10 (cambi esauriti) la squadra di Mihajlovic fa harakiri: Kean accorcia le distanze all'87' (rete convalidata con il Var) e al 92' Pazzini su rigore (tocco di mano di Molinaro) fissa il risultato sul 2-2.