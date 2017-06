Serie A, l'Inter frena 2-2 a Torino: Champions lontana

A Torino è forse svanito il sogno Champions dell'Inter. I nerazzurri non vanno oltre il 2-2 e rischiano di allontanarsi in maniera definitiva da Lazio, Napoli e Roma. Non devono ingannare le occasioni capitate nel finale a Perisic: per lunghi tratti la squadra di Pioli ha sofferto contro i granata, combativi come non mai, finalmente a immagine e somiglianza del loro tecnico, Sinisa Mihajlovic. I due gol degli ospiti sono poi arrivati con il gentile contributo di Hart. A lasciare perplessi è stato in particolare l'approccio dell'Inter soprattutto in avvio di ripresa quando ci si aspettava invece un assedio per rimettere la gara sui giusti binari. Nulla di tutto questo: a giudicare dall'atteggiaamento è sembrato che a lottare per il terzo posto non fossero i giocatori con la maglia bianca da trasferta. La reazione d'orgoglio dopo il 2-1 ha permesso di portare a casa un punto che però ai fini della classifica è inutile. Adesso Pioli deve solo fare il tifo per Cagliari, Empoli e Sassuolo. Chiedere il miracolo a tutte e tre le squadre sarebbe probabilmente troppo: basterebbero notizie positive almeno da un campo, preferibilmente il Castellani...



TORINO-INTER 2-2 (qui cronaca e tabellino)



Partita dai ritmi alti fin dall'avvio: le squadre si aggrediscono sfidandosi colpo su colpo come due pugili. Con il trascorrere dei minuti gli ospiti guadagnano campo e costringono i granata sulla difensiva. La prima chance capita sui piedi di D'Ambrosio: l'esterno nerazzurro, fresco di convocazione in Nazionale, non inquadra lo specchio della porta dopo un'uscita goffa di Hart. La squadra di Mihajlovic si ritrae per poi provare ad affondare affidandosi alla qualità dei suoi uomini: il destro di Baselli mette i birividi ad Handanovic. Le consuete ingenuità in difesa penalizzano tuttavia ancora una volta i padroni di casa: al 27' Kondogbia si libera di tre avversari sulla destra prima di lasciare partire un mancino non irresistibile che soprende il colpevole Hart. Il vantaggio nerazzurro dura solo 6': su angolo Baselli sfugge alla guardia di Perisic e batte di testa Handanovic. Il pari galvanizza il Toro, intraprendente nella fase finale della prima frazione, mentre l'Inter è incapace di creare occasioni da rete.



A inizio ripresa i granata schiacciano gli avversari sfiorando il vantaggio prima con Belotti (splendida parata di Handanovic sul tiro della punta deviato da Medel) e poi con il tiro cross di Moretti. A furia di provarci il gol arriva: al 59' Acquah non lascia scampo ad Handanovic grazie a uno splendido destro a giro che si infila all'incrocio. I nerazzurri reagiscono rabbiosamente: Hart nega il pareggio a Icardi (servito dal neo entrato eder) prima di regalare di fatto il 2-2 a Candreva uscendo a vuoto (traversone di Ansaldi): l'esterno ha gioco facile nel depositare il pallone in rete. Mihajlovic a questo punto getta nella mischia Boyè al posto di Ljajic (infuriato per il cambio) e il 21enne argentino sfiora subito il bersaglio grosso al termine di un dribbling stretto: decisivo il recupero in extremis di Kondogbia. L'ultimo quarto del match vede l'undici di Pioli alla ricerca del colpaccio: Perisic spreca da buona posizione ed Eder scalda le mani ad Hart. Tocca quindi nuovamente a Perisic fallire il colpo del ko in due circostanze (acrobazia e sinistro in corsa). Nonostante i sei minuti di recupero il risultato non cambia più.