Serie A, l'Inter di Pioli ingrana la quinta: Chievo rimontato e piegato 3-1

Nel secondo anticipo della 20.ma giornata di Serie A l'Inter batte 3-1 il Chievo a San Siro e conquista la quinta vittoria consecutiva in campionato agguantando momentaneamente il Milan a quota 36 punti. I nerazzurri rimontano con Icardi, Perisic ed Eder lo svantaggio siglato da Pellissier e continuano la loro rincorsa Champions.



L'Inter di Pioli non si ferma più e ribadisce di essere davvero in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. Il tecnico può sorridere per numerosi motivi. La sua squadra è scesa in campo concentrata, con l'approccio giusto: solo la sfortuna (e un grande Sorrentino) hanno impedito che la mole di gioco si concretizzasse. Il numero di occasioni create nel corso della gara dimostra che l'assetto è quello giusto, che il potenziale offensivo è da formazione di primissimo ordine. Gioco ma anche tanto carattere: pure in svantaggio i nerazzurri non si disuniscono e non crollano più psicologicamente come era avvenuto nella prima parte del campionato sotto la gestione de Boer e al contrario dimostrano una ferocia agonistica, una fame decisiva nel rimontare. Da non sottovalutare nemmeno la condizione fisica messa in mostra: come avvenuto a Udine l'Inter conclude il match in crescendo surclassando atleticamente gli avversari o quasi. Le rivali per la corsa alla coppa più prestigiosa sono avvisate.



INTER-CHIEVO 3-1 (CRONACA E TABELLINO)



Pioli schiera Gagliardini dal 1’ in mediana accanto a Kondogbia. Sulla trequarti viene rilanciato Joao Mario: Banega va in panchina. Confermati Candreva e Perisic sugli esterni con Icardi unica punta. Maran si affida all’ex milanista Birsa alle spalle della coppia offensiva composta da Pellissier e Meggiorini. A centrocampo agiscono Castro, Radovanovic e Bastien.



Partenza a forti tinte nerazzurre: nel primo minuto e mezzo di gara il Chievo viene assediato da un’Inter che cerca subito la via del gol. Superato il difficile avvio, i veneti alzano il baricentro provando a pressare gli avversari nella loro metà campo. I padroni di casa tuttavia riescono a evitare il pressing e restano costantemente in attacco: al 12’ cross di Ansaldi dalla sinistra e colpo di testa di Icardi sul fondo. 6’ più tardi ci prova Gagliardini (destro potente deviato in corner da Sorrentino). Gli ospiti subiscono l’iniziativa rivale senza riuscire a opporre resistenza, soprattutto sulla fascia sinistra, terra di conquista per Ansaldi e Perisic. Ma anche sul lato opposto la situazione non è delle migliori: Candreva è libero di andare più volte al tiro e al 32’ costringe Sorrentino a un difficile intervento. Al 34’ accade però l’incredibile, considerando l’andamento del match: su angolo di Birsa, Pellissier brucia D’Ambrosio e gira al volo alle spalle di Handanovic. La squadra di Pioli reagisce rabbiosamente: traversone di Perisic e super intervento del solito Sorrentino su Gagliardini (buono l'esordio dell'ex centrocampista dell'Atalanta). L’estremo difensore nega la gioia del gol anche a Icardi (colpo di testa) prima del riposo.



Nel secondo tempo, dopo un tiro di Pellissier respinto da Handanovic, nuovo intervento da applausi di Sorrentino, miracoloso nel ribattere il colpo di testa ravvicinato di Perisic. Rispetto alla prima frazione i nerazzurri concedono però molti spazi in contropiede, spazi non sfruttati a dovere dall’undici di Maran. Pioli tenta il tutto per tutto inserendo al 60’ Eder al posto di Ansaldi e passando al 3-4-2-1 parecchio offensivo. L’attaccante va immediatamente vicino al pari (punizione), ma, manco a dirlo, trova sulla sua strada l’insuperabile Sorrentino. Gli sforzi dell’Inter sono premiati al 69’: ennesimo cross di Candreva e splendido allungo vincente di Icardi (15esimo centro stagionale). Il pari non basta ai padroni di casa: Perisic sfiora l’eurogol con un destro a giro, imitato in seguito da Icardi. Nel finale entra anche Palacio (e Gabigol si infuria per il mancato ingresso) e all’86’ San Siro può esplodere: Perisic, come a Udine, sigla il gol del sorpasso sorprendendo di destro incerto Sorrentino. Al 93' Eder chiude definitivamente i conti con un destro preciso.