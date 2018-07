Serie A, l'ex arbitro Rosica combatte contro la Sla

Negli anni '90 arbitrava in Serie A, oggi affronta un'altra sfida, la più difficile, quella contro la sclerosi laterale amiotrofica. Giuseppe Rosica (nel frame tratto da un video di Torrinonew), direttore di gara nel massimo campionato tra il '90 e il '96, ha scoperto di avere la Sla all'inizio del 2017. È il primo caso di ex arbitro di serie A, dopo tanti calciatori.



"Ho avuto un percorso velocissimo - accetta di raccontare all'Ansa - e da un anno vivo con respirazione ed alimentazione artificiale e non comunico più se non con la tabella oculare". Con cui alla sua casa di Roma lancia un appello per provare a mettere in 'fuorigioco' la Sla: "Vorrei che questa tremenda malattia, che ci lascia paralizzati in tutto tranne che nella consapevolezza di quanto accade intorno a noi, fosse studiata con più risorse economiche. Il mio messaggio? Di non perdere le occasioni che la vita ci offre e di non spostare mai a domani le nostre decisioni o aspettative. Io oggi non ho un futuro ma posso dire di aver vissuto per quanto potevo scegliendo di fare quello che erano i miei desideri. Come fare l'arbitro, che è stata la mia grande passione".