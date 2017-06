Serie A, l'Empoli respira con la doppietta di Mchedlidze, Cagliari ko

Nel primo anticipo della 17.ma giornata di Serie A l'Empoli batte 2-0 il Cagliari al Castellani e respira salendo in classifica a quota 14. Decide la doppietta di Mchedlidze (8' e 72'). Skorupski para un rigore di Joao Pedro.



La squadra con il peggior attacco del campionato batte quella con la peggior difesa. E' proprio il reparto offensivo dei toscani, tanto criticato, a fare la differenza grazie all'intesa fra Mchedlidze e Marilungo, forse il tandem migliore a disposizione di Martusciello. La retroguardia del Cagliari continua invece a penalizzare Rastelli: i sardi hanno sofferto terribilmente gli attaccanti avversari anche se il problema sembra riguardare pure il centrocampo e in generale la fase difensiva non all'altezza e incapace di neutralizzare le ripartenze e i tagli tra le linee degli azzurri. Arriva così la settima sconfitta in 9 trasferte: per fortuna il 2016 si chiuderà al Sant'Elia contro il Sassuolo.



Martusciello si affida in attacco alla coppia Mchedlidze-Marlilungo assistiti da Saponara. Maccarone siede in panchina insieme a Gilardino. Rastelli schiera Farias alle spalle di Melchiorri e Sau in 4-3-1-2 speculare a quello dei toscani. Passano 8' e i padroni di casa sono già in vantaggio: Marilungo, servito in verticale, scappa sulla destra e serve Mchedlidze che da due passi non sbaglia. Il Cagliari reagisce rabbiosamente gettandosi in avanti alla ricerca del pari. Il più pericoloso è Dessena: il suo tiro non centra il bersaglio grosso. La squadra di Martuscello risponde in ripartenza: Pisacane anticipa all'ultimo lo scatenato Mchelidze. Al 23' Pasqual è costretto ad uscire dal campo per infortunio e viene sostituito da Dimarco. Stessa sorte tocca anche a Zambelli (fuori in barella), rilevato da Cosic. La difesa ospite intanto continua a soffrire terribilmente: Marilungo fallisce il 2-0 a tu per tu con Storari calciando alto. La sfida prosegue con contiunue interruzioni arbitrali per i numerosi scontri di gioco: il ritmo di conseguenza è spezzettato e abbondano i cartellini gialli (alla fine saranno ben 10). Prima del riposo Empoli a un passo dal raddoppio: la deviazione di Ceppitelli sulla punizione di Krunic rischia di beffare Storari.



EMPOLI-CAGLIARI 2-0 (CRONACA E TABELLINO)



In avvio di ripresa Barella, colpito da una violenta pallonata in testa, deve lasciare il terreno di gioco. Al posto del numero 18 entra Di Gennaro. Rizzoli al 54' concede rigore per contatto tra Diousse e Melchiorri ma poi torna suoi suoi passi su indicazione dell'arbitro di porta I sardi insistono e Rastelli gioca la carte Giannetti e Joao Pedro rispettivamente per Sau e Pedro. Il forcing rossoblu diminuisce di intensità con il trascorrere dei minuti e gli azzurri riescono così a respirare e trovano trovando il raddoppio al 72'. Ancora Mchedlidze (seconda doppietta in Serie A), su servizio di Marilungo, non lascia scampo a Storari con un micidiale sinistro. All 80' la partita si potrebbe riaprire: Rizzoli fischia rigore per fallo di Bellusci su Farias ma dagli 11 metri Skorupski ipnotizza Joao Pedro. Negli ultimi minuti Diousse sfiora il tris (destro da fuori) e Giannetti di testa manca clamorosamente il 2-1.