Serie A: l'Atalanta supera 3-0 il Genoa nel lunch match

Nel lunch match dell'undicesima giornata di Serie A l'Atalanta batte 3-0 il Genoa. Decidono le reti di Kurtic al 36' e al 47', e di Gomez all'84'. Grazie a questa vittoria (la terza consecutiva, la quinta nelle ultime sei partite) i nerazzurri salgono momentaneamente al quarto posto a quota 19. I liguri restano invece fermi a 15. Gasperini impartisce una lezione al suo 'allievo' Juric: i padroni di casa hanno letteralmente dominato nella prima frazione mettendo in mostra un gioco a tratti spettacolare. Nel secondo tempo il match è stato più equlibrato e per questo il passivo è un po' pesante per i rossoblu.



ATALANTA-GENOA 3-0 (tabellino e cronaca)



Passano 50 secondi e l'Atalanta si rende subito pericolosa: Munoz atterra Petagna al limite dell'area di rigore. Sulla punizione seguente il Papu Gomez sfiora l'1-0. L'argentino al 9' manca ancora il bersaglio grosso calciando alle stelle da posizione molto favorevole. Il Genoa prova a rispondere ma non riesce a creare azioni degne di nota. Il pallino del gioco rimane costantemente nelle mani dei padroni di casa che al 28' vanno a un passo dal vantaggio: Perin salva miracolosamente su Freuler, servito da Petagna. Per vedere il Grifone in avanti bisogna attendere il 32': il destro di Rigoni, deviato, finisce alto. Un minuto più tardi Pavoletti di testa non inquadra la porta. Si tratta di due lampi perchè i nerazzurri riprendono presto ad attaccare e vedono premiati i loro sforzi al 37': filtrante di Gagliardini e Kurtic supera Perin. Lo stesso Gagliardini tenta poi l'acrobazia: la rovesciata è però centrale. Nel recupero del primo tempo i bergamaschi raddoppiano: Kurtic di piatto infila Perin sfruttando nel migliore dei modi il servizio di Petagna.



Nella ripresa Juric sostituisce Ntcham con Simeone e il giovane attaccante impensierisce subito la difesa avversaria. Al 56' è però la squadra di Gasperini ad andare vicina al tris: Perin si supera su Petagna. Le occasioni si susseguono freneticamente da una parte e dall'altra: al 62' Simeone spreca a tu per tu con Berisha spedendo sul fondo mentre l'Atalanta si affida alle percussioni dello scatenato Gomez. Al 76' l'estremo difensore albanese compie un vero e proprio miracolo deviando sul palo il colpo di testa di Burdisso. Il forcing degli ospiti aumenta nel finale e porta alla botta di Ninkovic fuori non di molto all'80'. Nel mmomento migliore del Grifone gli orobici chiudono i conti: all'84' azione solitaria di Gomez e destro chirurgico per il 3-0 definitivo.