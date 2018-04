Serie A: l'Atalanta crolla, colpi di Sampdoria e Fiorentina

Si infiamma la lotta per il settimo posto, con un occhio all'Europa League (in attesa della partita del Milan): Sampdoria, Atalanta e Fiorentina sono tutte a 47 punti. Nei primi tre recuperi della 27.ma giornata di serie A, rinviata per la morte di Davide Astori, i blucerchiati espugnano l'Atleti Azzurri d'Italia nel finale, i viola invece trovano la quinta vittoria di fila colpendo un'Udinese sempre più in crisi. Il Genoa vince al 90' contro il Cagliari e ora Diego Lopez rischia la panchina.



ATALANTA-SAMPDORIA 1-2

La Sampdoria ritrova la vittoria dopo tre sconfitte consecutive, blucerchiati avanti con la rete di Caprari nel finale di primo tempo: sotto la pioggia di Bergamo, errore in combinata di Castagne e (soprattutto) Toloi con l'ex Pescara che ne approfitta sotto misura. In precedenza Petagna aveva preso la traversa sugli sviluppi di calcio d'angolo ma i bergamaschi, che falliscono l'aggancio al Milan, avevano anche rischiato lo 0-2 sulla punizione di Ramirez sventata con un gran volo da Berisha (bravo anche su Caprari nella ripresa). Il pari arriva con il riscatto di Toloi, bravo a girare in rete la sponda di testa di Barrow ma nel finale altro pasticcio difensivo con il retropassaggio di Haas che Zapata trasforma nel definitivo 2-1.



UDINESE-FIORENTINA 0-2

Sedici punti nelle ultime sei partite, la Fiorentina vuole continuare a sognare l'Europa mentre l'Udinese non esce dalla crisi: per la prima volta i friulani perdonoo sette gare di fila in serie A. Dopo un paio di occasioni per Chiesa (diffidato e ammonito, salterà la Roma) e la girata di Perica sventata da Sportiello, la svolta del match al 25' quando Pezzella aggancia l'esterno viola, Banti opta per il rigore che Veretout non sbaglia. Al 70' spallata al match con Simeone, volontà e precisione nell'efficace destro da dentro l'area che toglie il tempo d'intervento a Bizzarri.



GENOA-CAGLIARI 2-1

Altra sconfitta per Diego Lopez che arrivava dalla scoppola casalinga con il Torino ed era anche andato in svantaggio per il colpo di testa di Lapadula (secondo gol consecutivo) su cross di Hiljemark. Dopo le polemiche per il mancato penalty Lykogiannis-Rosi (annullato dopo visione alla VAR), nella ripresa pareggia Barella su rigore, assegnato per il contatto Zukanovic-Faragò. I sardi sfiorano anche la vittoria ma la testata di Pavoletti finisce sul palo, la beffa arriva quindi nel finale con il sinistro da fuori area di Medeiros.