Serie A, l'Aia promuove il Var in Atalanta-Juventus

La consueta analisi dei vertici arbitrali dell'Aia nel giorno seguente la giornata di campionato promuove l'uso del VAR nelle due partite più calde dell'ultimo turno, Atalanta-Juventus e Torino-Verona. "Impeccabile", secondo quanto ricostruito dalla Gazzetta dello Sport, il comportamento a Bergamo: giusto annullare il gol a Mandzukic dopo il fallo di Lichsteiner su Gomez nell'episodio che dato avvio all'azione del possibile 1-3, così come corretta la decisione di fischiare rigore per i bianconeri sul braccio alzato da Petagna.

IL CASO TORINO-VERONA

VAR positiva anche nell'episodio che ha riguardato N'Koulou-Kean: la spalla del difensore granata è in linea con l'attaccante gialloblù che quindi è correttamente in gioco nell'occasione del gol dell'1-2 che ha avviato la rimonta degli ospiti. Le proteste nascono dal fatto che la telecamera, non essendo in linea con l'azione, non può tracciare correttamente la linea virtuale del fuorigioco e sono possibili errori di prospettiva (come riportato anche da Tuttosport odierno, secondo il quale è stata posizionata male la riga penalizzando il Toro). Ma, ricorda la rosea, nonostante i vertici arbitrali non abbiano commentato "c'è una sintesi ufficiosa: 'conta la nostra decisione".