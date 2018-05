Serie A, Juventus-Verona 2-1: festa con vittoria per Buffon

La Juventus conclude in bellezza il campionato battendo 2-1 il Verona già retrocesso e salendo a 95 punti ma la festa per il settimo scudetto consecutivo conquistato una settimana fa lascia il passo all'ultima partita da giocatore bianconero di Gianluigi Buffon.



Tutte le tre reti segnate nella ripresa in una partita dai ritmi prevedibilmente bassi (Rugani sblocca da due passi in apertura, immediato raddoppio di Pjanic su punizione, Cerci la riapre a un quarto d'ora dalla fine quando Buffon aveva già lasciato il campo) e neppure il rigore sbagliato nel finale da Lichtsteiner o la mancata 23.a partita consecutiva senza subire gol rovina la festa dedicata al portierone. Anche l'arbitro Pinzani chiude un occhio quando Gigi commette un fallo che sembra evidente su Matos, non fischiando calcio di rigore.



Il minuto che entra nella storia è il 62', quando Allegri decide di sostituire Buffon con il terzo portiere Carlo Pinsoglio - al debutto - e cede la fascia a Claudio Marchisio (ma l'anno prossimo toccherà ufficialmente a Giorgio Chiellini): il numero 1 si prende il palcoscenico che lo ha visto protagonista per 656 partite e 17 anni e i tifosi mischiano applausi e lacrime complice l'acqua che bagna Torino.



Ma la giornata era iniziata nello stesso modo con Buffon entrato in campo con i tre figli e l'intera squadra, vestendo in anticipo la maglia della prossima stagione e la patch #Un1co, a ricevere tutto l'affetto dei propri tifosi. E ora? C'è da scegliere tra un futuro in dirigenza nella propria casa o un paio di stagioni da giocatore, magari a Parigi: ma tutto quello che Buffon ha scritto con la Juventus non potrà essere cancellato da nessuno.