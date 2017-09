Serie A, Juventus-Torino 4-0: Dybala 10 e lode

"Sarà finalmente un derby alla pari" si diceva alla vigilia, ma questa Juventus in Italia non ha eguali. La squadra di Allegri archivia la pratica Torino di fatto in meno di mezz'ora, vince la sesta partita in fila e vola in testa alla classifica insieme al Napoli. Partenza sprint per i bianconeri, che al primo errore granata passano col solito Dybala e poi si vedono consegnare la gara dalla follia di Baselli, espulso una decina di minuti prima dello splendido raddoppio di Pjanic che chiude il primo tempo. A inizio ripresa il colpo del ko arriva per mano (o meglio per testa) di Alex Sandro, il resto è pura accademia per i bianconeri, che nel finale inseriescono anche Bernardeschi, Bentancur e Higuain.

La prima sorpresa della serata è l'assenza del Pipita "per scelta tecnica" come confermato da Marotta nel pre-gara, ma anche senza l'argentino (al suo posto c'è Mandzukic con Douglas Costa dal primo minuto) la Juve parte fortissimo. La prima grande occasione è di Cuadrado, Ljajic prova a rispondere, ma i bianconeri sono padroni del campo e Baselli è costretto al fallo da ammonizione per fermare una ripartenza. La Juve cresce e il Toro si fa male da solo: Rincon perde un pallone sanguinoso che Dybala scaraventa in rete dal limite (a settembre sono già 11 gol stagionali, l'anno scorso furono 19 in totale), poi Baselli perde la testa e si fa cacciare facendo letteralmente impazzare Mihajlovic, che se la prende prima col quarto uomo e poi con il suo giocatore. Il tecnico serbo corre ai ripari inserendo Acquah per Iago Falque e passando al 4-4-1, ma la partita di fatto finisce qui, a dare la mazzata finale ai granata ci pensa il destro chirurgico di Pjanic, che la mette nel sette da fuori e fa 2-0 (l'ex Roma non segnava in A da 23 partite, l'ultima volta proprio contro il Toro).

La ripresa si apre come era finito il primo tempo, la prima occasione è bianconera con Alex Sandro. Nei primi minuti il toro ci prova, sposta il baricentro più in alto, ma la Juve fa possesso e aspetta il momento per colpire, che puntualmente arriva: al 56' Pjanic va sulla bandierina e pennella per Alx Sandro, che di testa fa 3-0. A risultato acquisito Allegri manda in campo Bernardeschi al posto di Cuadrado e l'ex viola ha subito un paio di occasioni per calare il poker, evitato da Sirigu con un miracolo su Benatia. Il terzo gol cancella il Torino dal campo, la Juve è padrona della partita e continua a creare occasioni per il 4-0 soprattutto con Mandzukic, che prima colpisce un palo e poi, dolorante, lascia il posto a Higuain tra gli applausi dell'Allianz Stadium. Nel finale c'è anche spazio per la doppietta personale di Dybala, che fa 10 in campionato e manda un chiaro messaggio all'Olympiakos, che mercoledì affronterà i bianconeri in Champions.