Serie A, Juventus-Torino 1-1: Higuain pareggia al 92'

La dura legge di Higuain. Il Pipita, in panchina in avvio per turnover, salva la Juventus nel derby (qui cronaca e tabellino) pareggiando i conti al 92' quando il Torino stava già assaporando la vittoria (che manca in casa dei cugini dal 9 aprile 1995) dopo il gol di Ljajic al 52' con una punizione capolavoro. Per i granata questo pareggio è come una sconfitta mentre per i bianconeri vale come una vittoria nonostante la serie di successi casalinghi consecutivi si sia fermata a quota 33. Mai dare per vinti i Campioni d'Italia, capaci di crederci davvero 'fino alla fine'.



A ben guardare, l'1-1, per le tantissime occasioni create dall'undici di Allegri, è forse il risultato più giusto anche se nella ripresa l'assalto alla porta difesa da Hart è stato in qualche modo favorito dall'inesistente espulsione di Acquah per doppia ammonizione. Il rosso ha fatto esplodere di rabbia Mihajlovic, cacciato dopo le vibranti proteste contro l'arbitro Valeri e il quarto uomo. Il tecnico, al di là della delusione per il pari finale, può tuttavia essere orogoglioso per la prova dei suoi giocatori, una prova da vero Toro nella settimana del ricordo della tragedia di Superga.



Sul fronte opposto, oltre alla gioia per un risultato aggiustato negli ultimi istanti del match, si è avuta l'ulteriore dimostrazione che la Juventus possiede una rosa di grandissimo spessore con riserve (se così si possono definire) che sarebbero titolari in quasi tutte le altre formazioni del nostro campionato, sebbene sia stato nuovamente decisivo un titolarissimo, ovvero il già citato Higuain. La festa scudetto è solamente rimandata (mancano 3 punti in 3 partite) ma in casa bianconera non si può parlare di campanello d'allarme: la prestazione è stata di grande intensità e la testa non era affatto al ritorno di Champions con il Monaco in programma martedì sera. Quando in campo ci saranno dall'inizio tutti i big.