Serie A, Juventus-Sassuolo 3-1: Higuain e Pjanic super

Questa Juventus è uno spettacolo. I bianconeri battono il Sassuolo 3-1, risolvendo la pratica nei primi 27' e dando un'impressionante dimostrazione di forza a tutto il campionato. L'intesa Higuain-Dybala è devastante, il Pipita segna al 4' su assist della Joya e ancora al 10' in semirovesciata. Al 27' è il turno di Pjanic, l’altro grande acquisto dell’estate: cross di Lichtsteiner, testa del bosniaco che colpisce la traversa e poi è veloce a ribadire in rete. Al 33' il 3-1 del Sassuolo: Buffon esce a vuoto e la palla carambola su Antei per poi entrare in porta.