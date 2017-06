Serie A, Juventus-Napoli è la notte di Higuain

L'undicesima giornata di serie A si apre con il botto, alle 20:45 (diretta su Premium Sport HD) va in onda l'anticipo tra Juventus-Napoli. Una sfida che profuma di scudetto tra la prima e la terza della classe anche se, inevitabilmente, tutti gli occhi saranno su Gonzalo Higuain, l'uomo del "tradimento". L'argentino ha infiammato i tifosi bianconeri annunciando di sperare in una doppietta, in casa partenopea non si pensa a particolari "gabbie".



Allegri ha provato a fare pretattica ("In questi casi o non si fa giocare il calciatore - e non ci sarebbe nulla di strano - o non gli si dice niente e va in campo") ma il Pipita sarà nell'undici di partenza, anche perché le mure amiche dello Stadium (e il divieto di trasferta per i tifosi partenopei) gli faciliteranno la "prima" contro la sua ex squadra.



Sarri, che come di consueto ha tenuto la bocca cucita alla vigilia, spera di spezzare una sorta di maledizione, visto che il Napoli ha perso gli ultimi 5 incontri in trasferta contro la Juventus. Mertens farà ancora il falso nueve in una partita doppiamente delicata, oltre alla caratura dell'avversario servirà confermare i timidi progressi che ha lasciato in eredità la vittoria sull'Empoli.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Juventus (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Benatia; Lichtsteiner, Khedira, Lemina, Pjanic, Alex Sandro; Higuain, Mandzukic.

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Insigne, Mertens, Callejon.

Arbitro: Rocchi

NUMERI E STATISTICHE

La Juventus ha vinto tutti gli ultimi cinque incontri interni di Serie A col Napoli – un solo gol subito dai bianconeri in questo parziale a fronte di 12 segnati.

In partite casalinghe di Serie A, la Juventus non manca l’appuntamento con il gol contro i partenopei dal maggio 1982: da allora 51 reti in 26 sfide.

La Juventus è la squadra che ha segnato più gol al Napoli in Serie A, 206 in 140 partite.

La Juventus è la squadra di Serie A che non pareggia da più tempo: 22 partite (0-0 vs Bologna a febbraio).

Quattro gol segnati dal Napoli nelle ultime due partite di campionato, uno in più di quelli realizzati nelle precedenti quattro.

Gli azzurri non hanno perso neanche un punto quando si sono trovati in una situazione di vantaggio in questo campionato: sei vittorie su sei.

Juventus e Napoli hanno segnato entrambe 15 gol su azione in questa Serie A, meno solo della Roma (16).

Grande ex del match, Gonzalo Higuain non trova il gol da tre partite di campionato: l’argentino non resta a secco per quattro partite di fila in Serie A da aprile 2015.

Miralem Pjanic ha segnato tre gol contro il Napoli in Serie A (inclusa la sua prima doppietta): la squadra azzurra è il suo bersaglio preferito nel campionato italiano.

La prossima sarà la 100ª presenza in Serie A per Jorginho.