Serie A, Juventus-Napoli 2-1: Higuain segna e non esulta

Con il gol decisivo dell'uomo più atteso la Juventus batte il Napoli nel secondo anticipo dell'11esima giornata, vola a +7 in classifica sugli azzurri e dà una bella spallata al campionato. In uno Juventus Stadium privo dei tifosi ospiti ma comunque tutto esaurito, il primo tempo è dominato dalla tattica e si chiude sullo 0-0, la partita si accende poi subito dopo l'inizio della ripresa, con Bonucci che sfrutta un errore di Ghoulam e batte Reina per l'1-0. 5 minuti dopo il Napoli trova il pari con Callejon, ma a 20' dal termine Gonzalo Higuain si fionda sul primo pallone giocabile dalla sua partita, piazza col sinistro all'angolino la rete del 2-1 e non esulta.

JUVENTUS-NAPOLI 2-1 (tabellino e cronaca)

Nessuna sorpresa nei primi 11 scelti da Massimiliano Allegri, che lascia a riposo Marchisio e affida la regia del centrocampo a Hernanes con Lichtsteiner largo a destra e la coppia Mandzukic-Higuain davanti. Sarri invece conferma Chiriches al centro della difesa al fianco di Koulibaly e lancia Diawara di nuovo dal primo minuto al posto di Jorginho, con Hamsik ad ispirare il tridente "leggero" Callejon-Mertens-Insigne.

Molto compatti in avvio gli azzurri, che tengono le linee vicinissime, pressano alto e gocano in trenta metri lasciando l'iniziativa alla Juve per cercare di colpire in ripartenza. La prima occasione è per i padroni di casa, ma il pallone di Pjanic per Mandzukic è troppo lungo e Reina fa buona guardia, il Napoli prova a rispondere soprattutto cercando Mertens coi lanci dei centrali in profondità, ma Bonucci e Barzagli sono attenti. La partita è molto tattica, le difese fanno bene il fuorigioco e complice anche il terreno scivoloso ci sono molti errori individuali, il primo tiro verso la porta è di Lichtsteiner, che calcia alle stelle dopo un'uscita incerta di Reina. Mertens è indiavolato e svaria su tutto il fronte d'attacco cercando di mettere in difficoltà Chiellini e Alex Sandro, entrambi ammoniti nel giro di un minuto, poi a metà ripresa il primo squillo di Higuain, che scatta bene sul pallone in verticale di Khedira ma viene chiuso da una grande scivolata di Chiriches. Sul ribaltamento di fronte prima occasione per il Napoli con Callejon che calcia debolmente da buona posizione dentro l'area. La partita non è affatto bella, la manovra è lenta e le occasioni da gol scarseggiano, l'emozione più intensa della prima frazione è quindi l'infortunio di Chiellini, che è costretto a uscire. Al suo posto Allegri inserisce Cuadrado e cambia modulo passando al 4-3-3, pochi minuti dopo si chiude un primo tempo da sbadigli.

La ripresa inizia con in campo gli stessi 22 con cui si era chiusa la prima frazione, Mertens prova subito a sorprendere la difesa bianconera alle spalle, ma Barzagli lo chiude e pochi minuti dopo, a sorpresa, la Juve va in vantaggio. Ghoulam libera malissimo dopo un calcio d'angolo e svirgolando serve Bonucci, che all'altezza del dischetto fa partire un terribile tiro al volo che sfonda la rete. La reazione del Napoli è veemente e 5 minuti dopo aver subito il gol gli azzurri tornano subito in parità: bellissimo assist di Insigne per Callejon, che sfugge alla marcatura di Barzagli e batte Buffon al volo di destro. I gol infiammano la partita, la Juventus si getta all'attacco e rischia grosso su un contropiede gestito male da Hamsik e Callejon. Al quarto d'ora Sarri prova a cambiare le carte in tavola inserendo l'ex Giaccherini (applauditissimo) al posto di Insigne, che non gradisce la sostituzione e se la prende col tecnico. A metà secondo tempo arriva anche il momento di Marchisio (che prende il posto di uno spento Pjanic), ma il pubblico bianconero è tutto per Higuain, che a 20' dal termine è lesto a fiondarsi su una ribattuta di Ghoulam (ancora lui) e a battere Reina per il più classico dei gol dell'ex. L'argentino, che non segnava dal 2 ottobre, decide di non esultare, ma i 40mila dello Juventus Stadium esplodono letteralmente. Mertens prova a rispondere con un sinistro dal limite che finisce alto, Sarri inserisce El Kaddouri e Zielinski e Allegri si copre mettendo Sturaro per Hernanes, ma il Napoli non si riprende più dalla mazzata del gol del Pipita e scivola a meno 7 in classifica dai campioni d'Italia.

Marco Mugnaioli