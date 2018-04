Serie A, Juventus-Napoli 0-1: decide Koulibaly allo scadere

Al Napoli riesce il colpo scudetto. Gli azzurri vincono 1-0 allo Stadium grazie al colpo di testa di Koulibaly allo scadere e si portano a un solo punto di distanza dalla Juventus a quattro giornate dal termine. A questo punto tutto è davvero tornato in gioco soprattutto perché il morale degli inseguitori è alle stelle dopo questo successo mentre Allegri sente il fiato degli avversari sul collo ed è atteso da due trasferte a dir poco complicate, contro Inter e Roma, negli ultimi 360 minuti di questo incredibile campionato. La capolista non perdeva dal 19 novembre e in casa dal 14 ottobre: quella del Napoli è una vera impresa considerando che in 130 gare allo Stadium la Juve aveva subito solo 4 ko. D'altra parte lontano dal San Paolo i partenopei si confermano davvero micidiali: sono imbattuti da 30 turni (24 vittorie e sei pari), ovvero dal 29 ottobre 2016 quando proprio la Juve vinse 2-1. Oggi la storia può essere riscritta e la 'testata' di Koulibaly rischia di rievocare brutti ricordi nei tifosi di Madama rimandando alla zuccata di Simeone nel 2000. Allora la Lazio si impose 1-0 e alla fine conquistò il tricolore...



LA PARTITA (Qui cronaca e tabellino)

L'avvio è tutto di marca azzurra: Insigne al 1' spreca l'invito di Hamsik calciando in modo maldestro in area. L'occasione rende bene l'idea dell'atteggiamento aggressivo della squadra di Sarri che pressa alto i rivali, costretti a sostituire Chiellini dopo 10 minuti per un problema muscolare (Allegri inserisce Lichtsteiner con Howedes spostato al fianco di Benatia). I padroni di casa, superate le difficoltà iniziali, cominciano a presentarsi dalle parti di Reina e sfiorano il vantaggio: la punizione (deviata) di Pjanic va a sbattere sul palo. La trama della sfida prevede però che siano gli ospiti a fare la gara mentre i bianconeri scelgono di attendere nella loro metà campo denotando qualche debolezza sulla fascia destra dove Hamsik si inserisce concludendo col sinistro a fil di palo. Debolezza (sottolineata da qualche mugugno dei tifosi) da parte della capolista anche nell'avanzare e creare trame di gioco incisive, soffocate sul nascere dall'undici di Sarri, abile a irretire la Vecchia Signora con un possesso palla prolungato e avvolgente, e a restare molto corto.



La Juventus si ripresenta al rientro dagli spogliatoi con Cuadrado per il deludente Dybala: chiaro l'intento di Allegri di sfruttare la velocità del colombiano per tenere impegnato Mario Rui e allargare il gioco serrando nello stesso tempo le linee in mediana col 4-3-3 invece del 4-2-3-1 iniziale. Il ritmo impresso dal Napoli al match resta tuttavia molto elevato e i partenopei continuano a sfondare a destra: Hamsik colpisce l'esterno della rete su buona verticalizzazione di Jorginho. Si tratta di un lampo: i piemontesi a poco a poco chiudono tutti i varchi e così Sarri decide di gettare nella mischia Milik e Zielinski (escono Mertens e Hamsik). I cambi non modificano il corso della sfida: gli azzurri vanno ripetutamente a sbattere contro il muro juventino e Buffon deve solo intervenire per respingere la botta di Zielinski da fuori (molto più impegnativa la parata su Callejon pescato comunque in posizione di fuorigioco). Quando lo 0-0 sembra ormai scritto Koulibaly gela lo Stadium staccando alla grande sul corner di Callejon: è il gol che potrebbe decidere la corsa scudetto.

LE STATISTICHE

- Il Napoli torna a vincere a Torino in campionato contro la Juventus per la prima volta da ottobre 2009.

- Dopo 10 partite con la porta inviolata la Juventus ha subito gol in 4 delle ultime 5 di campionato.

- Il Napoli è la squadra che ha segnato più gol su sviluppi di corner (13) in questa Serie A.

- Questo è solo il secondo gol subito dalla Juventus nell’ultimo quarto d’ora di gioco in questa Serie A (il precedente vs la Samp)

- Per Koulibaly 5 gol in questo campionato: solo De Vrij ha segnato di più tra i difensori.

- La Juventus ha perso due gare in casa in questo campionato, una in più che nei precedenti 4.

- La Juventus non ha effettuato tiri nello specchio: è la prima volta che succede in un match casalingo di campionato da quando esiste lo Stadium.

- Anche i soli quattro tiri totali sono un record negativo della Juventus (solo contro la Fiorentina a febbraio ne ha fatti così pochi).

- Il Napoli ha giocato solo 8 palloni in area della Juventus: record negativo degli azzurri in un match di questo campionato.

- Higuain ha giocato la sua gara numero 100 con la maglia della Juventus (tutte le competizioni).

- La Juventus nel primo tempo ha effettuato solo tre conclusioni, mai meno in un primo tempo casalingo di questo campionato.