Serie A, Juventus-Milan 3-1: che ritorno per Cuadrado

Missione fuga decisiva compiuta per la Juventus. All'Allianz Stadium la squadra di Allegri soffre come raramente le capita in campionato, ma alla fine porta a casa tre punti fondamentali per la lotta scudetto: Dybala sblocca il match in apertura con un gran destro da fuori, a metà primo tempo Bonucci pareggia di testa (ed esulta eccome) e si va all'intervallo sull'1-1. Nella ripresa Allegri cambia modulo due volte, Çalhanoğlu spaventa lo Stadium con una traversa clamorosa, e nel finale prima Cuadrado (80') e poi Khedira (87') chiudono la gara e, forse, il campionato.

Juventus-Milan 3-1 (tabellino e cronaca)

Allegri pensa alla sfida di martedì contro il Real Madrid, lascia a riposo Douglas Costa e Mandzukic e rispolvera il 3-5-2 di contiana memoria con Asamoah e Lichtsteiner suglia esterni e la coppia HD in avanti. Gattuso risponde con il consueto 4-3-3, ma al centro dell'attacco c'è André Silva, due reti nelle ultime due partite.

Avvio di gara coraggioso del Milan, che fa possesso e prende la metà campo della Juve, ma le prime occasioni sono per i bianconeri: prima Higuain scalda i guanti di Donnarumma dal limite (6'), poi Dybala, lasciato colpevolmente troppo solo dalla difesa rossonera, lo fulmina con un gran destro da fuori area e firma l'1-0. Il Milan accusa il colpo, ma la Juve non azzanna la partita e decide di gestire il ritmo lasciando ai rossoneri il possesso palla e aggredendoli alti quando iniziano l'azione. Intorno al quarto d'ora primo campanello d'allarme per i padroni di casa, ma André Silva si mangia clamorosamente il pareggio di testa a due passi da Buffon. I rossoneri giocano con buona personalità e rischiano poco, alla mezz'ora lo Stadium viene gelato dal gol dell'uomo giorno: Bonucci svetta di testa tra Barzagli e Chiellini, batte Buffon (per i bianconeri è la prima rete subita nel girone di ritorno) ed esulta con la sua classica esultanza. Nel finale di primo tempo Mazzoleni si affida al VAR per giudicare un presunto mani in area di Bonucci, ma il capitano rossonero aveva precedentemente subito fallo da Benatia e così si va al riposo sul risultato di 1-1.

Si riparte con Douglas Costa al posto di Lichsteiner, Allegri fa marcia indietro e torna al 4-3-3. Nonostante il cambio modulo però è il Milan ad essere più pericoloso: dopo l'ammonizione di Biglia, che era diffidato e salterà il derby, Çalhanoğlu colpisce una clamorosa traversa da fuori a Buffon battuto, poi il numero uno bianconero dice di no a Suso (55'). Al 60' Allegri cambia ancora, fuori Matuidi e dentro Cuadrado, i bianconeri passano al 4-4-2 e riprendono il pallino del gioco, Suso spreca una ripartenza importante, poi Gattuso richiama in panchina uno spento André Silva per gettare nella mischia Kalinic. La Juve spinge alla ricerca del gol e costringe i rossoneri nella propria metà campo, ma al 70' Bonaventura sciupa una buona occasione calciando malissimo da ottima posizione. A 15' dal termine dentro Bentancur per Pjanic e Montolivo per Biglia, poi all'80' la pressione dei bianconeri viene premiata: Çalhanoğlu perde un pallone sanguinoso aulla trequarti e poi non segue Cuadrado, che svetta di testa sul delizioso assist di Khedira e non lascia scampo a Donnarumma facendo esplodere lo Stadium. Gattuso richiama subito il turco per inserire Cutrone, ma i rossoneri accusano il colpo del 2-1, non creano più niente e subiscono anche il tris di Khedira, che mette la ciligina su una partita super. La Juve va in fuga scudetto (Napoli a meno 4), i rossoneri escono a testa alta, ma vedono la zona Champions allontanarsi tantissimo (Inter a più 8).