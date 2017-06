Serie A, Juventus-Milan 2-1: decide Dybala su rigore, ma che polemiche

31 in fila per la Juventus, ma che polemiche! I bianconeri vincono la 31esima partita consecutiva allo Stadium battendo il Milan 2-1 grazie a un rigore molto dubbio (fallo di mano molto ravvicinato di De Sciglio) e ancor più discusso a tempo praticamente scaduto di Dybala, che dopo l'errore di Doha è freddissimo a battere un Donnarumma in versione Superman. Al di là degli episodi, di cui comunque si discuterà tantissimo, vittoria strameritata dai bianconeri, che hanno dominato larghi tratti della gara: vantaggio dei padroni di casa a metà primo tempo con Benatia, in chiusura di frazione arriva il pareggio di Bacca, poi nella ripresa il Milan (espulso Sosa nel finale) regge fino all'ultimo secondo utile, fino al rigore fischiato da Massa.

Juventus-Milan 2-1 (cronaca, tabellino e classifiche)

Allegri sostituisce lo squalificato Cuadrado con Dani Alves e perde Mandzukic nella rifinitura, al posto del croato c'è Pjaca, Barzagli gioca terzino a destra con Asamoah sull'altro lato. Montella deve fare a meno di Suso e lancia Ocampos, in mezzo al campo Sosa in cabina di regia con Bertolacci e Pasalic, De Sciglio torna a sinistra, mentre a destra c'è Zapata (Romagnoli centrale).

Il Milan parte forte e prova a spaventare la Juve tenendo il baricentro molto alto, ma a graffiare per primi sono i bianconeri: prima Pjaca la mette all'angolino e trova Donnarumma a dirgli di no, poi il croato sfiora il palo dopo un'azione personale di Dybala (che recrimina per un rigore che sembrava esserci), infine l'argentino impegna il numero 99 rossonero da fuori area. La Juventius tiene il pressing molto alto schiacciando nella loro metàcampo i rossoneri, che intimoriti dall'atteggiamento dei campioni d'Italia faticano a uscire palla al piede e soprattutto a farsi vedere dalle parti di Buffon. A metà primo tempo il primo squillo di Higuain, che si crea da solo un'occasione e costringe Donnarumma alla gran parata, poi alla mezz'ora arriva il meritatissimo vantaggio Juve grazie a Benatia, che realizza da centravanti puro il morbido assist di Dani Alves (colpevole Romagnoli che sale tardi e tiene in gioco il marocchino). Trovato il vantaggio la Juve gestisce la partita e abbassa un po' il ritmo, ma nel finale di prima frazione ha il demerito di distrarsi e di lasciare al Milan uno spazio in cui Deulofeu si lancia come una scheggia, brucia Barzagli e serve per Bacca, che d'esterno destro segna il suo primo gol a Buffon e quarto nelle ultime tre partite. Si va al riposo sull'1-1 nonostante la Juve abbia dominato e quello del colombiano sia stato l'unico tiro del Milan nei primi 45'.

La ripresa inizia con Lichtsteiner al posto di Barzagli sulla destra e con una Juventus rabbiosa che vuole tornare subito in vantaggio: Pjaca semina il panico, Zapata lo stende e Pjanic su punizione impegna Donnarumma. Sugli sviluppi del corner Bacca rischia l'autorete, poi Khedira sfiora il vantaggio da due passi: il Milan è schiacciato e non riesce a uscire, Montella toglie Bacca per inserire Kucka e andare in superiorità numerica a centrocampo con Deulofeu che diventa falso 9. Un erroraccio di De Sciglio spiana la strada del gol a Pjaca che però calcia troppo largo, poi Pjanic conclude velenoso da fuori e Donnarumma mette sulla traversa. La pressione della Juve è impressionante, il Milan fatica ad uscire dalla propria metàcampo, Pjaca cestina al volo un bel suggerimento di Dani Alves. Rossoneri pericolosi con una punizione di Sosa che stava per beffare Buffon, poi Ocampos calcia da fuori, ma sono sempre i bianconeri a fare la partita e così Montella inserisce anche i muscoli di Poli (al posto di un positivo Pasalic). Khedira ci prova in diagonale, sulla ribattuta Higuain si coordina per un gol che sarebbe da favola ma trova ancora Donnarumma (ispiratissimo di fronte al maestro Buffon) sulla sua strada. Il tempo passa, il Milan prova ad alleggirire la pressione con un paio di conclusioni da fuori (pericolosa quella di Poli) e gli juventini cominciano a sbagliare qualche passaggio di troppo, così per i rossoneri difendersi è più facile. Il Milan prova a pungere in contropiede con Deulofu e Ocampos, ma nel finale è assedio Juve: i bianconeri le provano tutte, entra anche il baby Kean, ma il muro rossonero regge aiutato dai miracoli di Donnarumma. Una risposta super del 99 rossonero dà il via all'azione del rigore (a recupero ormai finito), poi il braccio di De Sciglio e la difficile scelta di Massa che decide la partita.