Serie A, Juventus-Lazio

La Juventus fa due su due in campionato: battuta di misura la Lazio nell'anticipo della seconda giornata di serie A, decide un gol di Miralem Pjanic alla mezz'ora. Non è arrivato - anche per merito di Strakosha - il tanto atteso gol di Cristiano Ronaldo, alla prima in bianconero allo Stadium, ma Massimiliano Allegri può comunque essere contento visto il punteggio pieno ma anche per le numerose soluzioni mostrate a gara in corso, contro un avversario per nulla arrendevole.



La partenza dei biancocelesti è ottima: Szczesny mette in angolo il tentativo di Lulic, il polacco esce a vuoto sul corner e Wallace sfiora la rete di testa. La Juve sale presto di giri, il primo squillo è di quelli pericolosi ma il palo respinge il destro di Khedira in inserimento. Poco male per i bianconeri, una decina di minuti più tardi Pjanic raccoglie dal limite, perfetta coordinazione e pallone imparabile per Strakosja. L'ultimo brivido arriva proprio nel finale di tempo con la girata di testa di Parolo fuori di poco.



I ritmi calano nella ripresa, il giro palla bianconero ne guadagna mentre le folate offensive in ripartenza della Lazio - in cui spicca negativamente Milinkovic-Savic, anche nervoso - diminuiscono. Ci prova allora Luis Alberto ma il destro da fuori area non trova il bersaglio. Cristiano Ronaldo, fin lì più utile come manovratore che come stoccatore, decide che è ora di accendersi ma non ha fatto conto con il destino. prima colpo di testa fuori di poco, poi gran destro sul quale Strakosha si supera e infine