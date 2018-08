Serie A, Juventus-Lazio 2-0: decidono Pjanic e Khedira

La Juventus fa due su due in campionato: battuta 2-0 la Lazio nell'anticipo della seconda giornata di serie A, decidono Pjanic e Mandzukic con una rete per tempo. Non è arrivato - anche per merito di Strakosha - il tanto atteso gol di Cristiano Ronaldo, alla prima in bianconero allo Stadium, ma Massimiliano Allegri può comunque essere contento visto il punteggio pieno ma anche per le numerose soluzioni (altre buone notizie da Bernardeschi) mostrate a gara in corso, contro un avversario per nulla arrendevole.



La partenza dei biancocelesti è ottima: Szczesny mette in angolo il tentativo di Lulic, il polacco esce a vuoto sul corner e Wallace - ottimo per almeno 70 minuti in marcatura su CR7 - sfiora la rete di testa. La Juve sale presto di giri, il primo squillo è di quelli pericolosi ma il palo respinge il destro di Khedira in inserimento. Poco male per i bianconeri, una decina di minuti più tardi Pjanic raccoglie dal limite, perfetta coordinazione col destro e tiro imparabile per Strakosja. L'ultimo brivido arriva proprio nel finale di tempo con la girata di testa di Parolo fuori di poco.



I ritmi calano nella ripresa, il giro palla bianconero ne guadagna mentre le folate offensive in ripartenza della Lazio - in cui spicca negativamente Milinkovic-Savic, anche nervoso - diminuiscono. Ci prova allora Luis Alberto ma il destro da fuori area non trova il bersaglio. Cristiano Ronaldo, fin lì più utile come manovratore che come stoccatore, decide che è ora di accendersi ma non fa i conti col destino: prima un colpo di testa fuori di poco, poi il gran destro sul quale Strakosha si supera e infine l'occasione più grande, ugualmente infruttuosa a livello personale, ma che porta al raddoppio di Mandzukic.