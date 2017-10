Serie A, Juventus-Lazio 1-2: Immobile stende Allegri

La Lazio può davvero sognare. Le Aquile vincono 2-1 a Torino contro la Juve interrompendo un digiuno che in campionato con i bianconeri durava da 25 partite, più precisamente dal 15 dicembre 2002, data dell'ultimo successo laziale. Lo Stadium viene violato dopo oltre 2 anni, ovvero dal 23 agosto 2015 (successo 1-0 dell'Udinese alla prima giornata). Numeri e date che testimoniano la portata dell'impresa della formazione di Inzaghi, trascinata da un fantastico Immobile, salito a quota 11 nella classifica marcatori. Ora i capitolini sono a quota 19, proprio come i rivali odierni: a questo punto ogni obiettivo può essere raggiunto (Napoli permettendo). La maturità infatti è quella di una big fatta e finita, capace di rialzarsi e affondare nel momento decisivo facendo leva sulla forza del gruppo e sulla sapienza tattica di Inzaghi. Allegri paga invece le ingenuità della difesa (le crepe si erano già intraviste nelle giornate precedenti), alcuni equivoci a livello di modulo (il passaggio al 4-3-3 non ha giovato, la fluidità della manovra è rimasta solo un'intenzione), e gli episodi sfavorevoli (i due legni e il rigore fallito da Dybala). Per il momento è un campanello d'allarme, piccolo ma fragoroso.



JUVENTUS-LAZIO 1-2 (qui cronaca e tabellino)



Fin dall’avvio, equilibrato ma con la Juve più intraprendente, si intuisce che può essere una serata favorevole per Douglas Costa. Il brasiliano sembra più 'sciolto' e si mette in mostra grazie a movimenti e giocate notevoli sulla fascia destra. L’ex Bayern Monaco al 23’ sblocca il match ribadendo in rete da distanza ravvicinata dopo uno strepitoso intervento di Strakosha sul rientrante Khedira. Il centrocampista tedesco sfiora il raddoppio con un destro da fuori: l’estremo difensore si supera deviando in corner. I biancocelesti vengono sovrastati a centrocampo e non riescono a reagire, anzi rischiano ancora di subire il raddoppio. Strakosha si addormenta prima di rinviare e colpisce Higuain: traversa. Soltanto a ridosso dell’intervallo gli ospiti impensieriscono la squadra di Allegri con Immobile e Luis Alberto, murati dalla retroguardia bianconera.



I due si rifanno a inizio ripresa: assist dell’ex Deportivo e diagonale vincente del centravanti della Nazionale. Higuain spreca subito l’occasione del 2-1 (graziato Strakosha) ma dopo l’intervallo i capitolini sembrano un’altra squadra per atteggiamento e intensità. Così al 52’ il match subisce un altro scossone: Mazzoleni giudica da rigore il contatto Buffon-Immobile e dal dischetto il numero 9 non sbaglia. I Campioni d’Italia appaiono storditi e tuttavia hanno la forza per gettarsi in avanti alla ricerca del pari, in maniera però confusa. Anche per questo Allegri, che in precedenza aveva sostituito a sorpresa Douglas Costa con Bernardeschi, inserisce Dybala per Khedira. Inevitabilmente i Campioni d’Italia si sbilanciano favorendo i contropiedi avversari, non sfruttati a dovere dall'undici di Inzaghi. In avanti invece i padroni di casa vanno a sbattere contro il fortino laziale: le chance latitano fino al 92' quando Dybala colpisce un palo clamoroso. Non è l'ultima emozione: Caicedo fallisce il colpo del ko a tu per tu con Buffon e al 94' Patric stende Bernardeschi in area di rigore. Mazzoleni concede un altro penalty (con l'ausilio del Var): Strakosha strega Dybala.