Serie A, Juventus-Inter 1-0: Cuadrado spegne Pioli

L'Inter non riesce ad espugnare lo Stadium, la Juventus vince la ventottesima partita consecutiva casalinga grazie al gran gol di Cuadrado (proprio sotto gli occhi di Conte) e vola a +6 sul Napoli in attesa del recupero della partita contro il Crotone (e anche di Roma-Fiorentina). Il 168° derby d'Italia è stata una splendida partita, soprattutto nel primo tempo, grazie a due squadre organizzate ma la legge juventina è di quelle implacabili: due traverse, Handanovic decisivo in almeno due ocassioni e poi il jolly di Cuadrado che trova la settima rete in serie A da fuori area e il terzo proprio contro l'Inter. Merito ad Allegri che conferma il 4-2-3-1 con i cinque tenori nuovamente intonati, resetta mentalmente i suoi a cavalli dell'intervallo e nel finale blinda il risultato ma merito anche a Pioli che, nonostante le due sconfitte in sei giorni (in campionato il tecnico interista si ferma a sette successi consecutivi), ha mostrato una formazione convincente e senza timori contro i più forti del campionato. Ma di soli complimenti non si vive, la zona Champions rimane a 5-6 punti e c'è ancora da sudare per rientrare in piena corsa.



JUVENTUS-INTER 1-0 (Tabellino, cronaca e classifiche)

Se Allegri sceglie la continuità - per la prima volta in stagione schiera per due volte consecutive la stessa formazione -, la pre-tattica di Pioli arriva a ridosso del match: difesa a 3 o a 4? Tutte e due, anche se di fatto l'Inter gioca quasi sempre a quattro. La partita è bella e vibrante, la Juve inizia un pochino meglio perché, a parità di organizzazione, mette in mostra un Dybala ispirato che dopo tre minuti prova la semi-rovesciata al volo che Handanovic para senza patemi. L'argentino ha il piede caldo, nove minuti dopo prende la traversa con un sinistro delizioso (un legno anche per Pjanic, su punizione), ma i nerazzurri ribattono colpo su colpo e iniziano a mettere lì gli avversari. L'occasione più grande con Joao Mario al 22', la staffilata dal limite esce di un soffio: quello che mostra Buffon inquadrato dalle telecamere; il portiere juventino interviene un paio di volte su Gagliardini che di testa svetta sempre su calcio d'angolo ma, nel momento migliore dell'Inter, Cuadrado trova il jolly da fuori area che sblocca il match.



Quello del colombiano è il tipico gol che spariglia le carte perché l'Inter della ripresa è la copia sbiadita di quella dei primi 45 minuti, al contrario la Juventus fa la voce grossa, pressa alta e spaventa più volte gli ospiti. Al 54' bella azione di prima dei bianconeri che Higuain rifinisce per Pjanic ma il bosniaco trova la pronta respinta di Handanovic sul primo palo. Pioli cambia gli evanescenti Brozovic (che uscendo si arrabbia) e Candreva per Kondogbia ed Eder ma la sostanza cambia poco, con la squadra nerazzurra incapace di essere concreta negli ultimi 25 metri. Dybala regala ad Higuain l'occasione del raddoppio ma il destro di prima intenzione del Pipita è respinto dal portiere interista, poi la Joya esce (ed abbraccia Allegri) perché l'ingresso di Rugani porta la difesa a 3 e blinda il risultato. Proprio sul gong finale viene espulso Perisic per proteste.