Serie A, Juventus-Inter 0-0: Allegri a secco dopo 44 giornate

Non succedeva da 44 giornate, esattamente dal 22 ottobre 2016 (sconfitta 1-0 a San Siro contro il Milan). La Juventus resta a secco nel big match con l'Inter allo Stadium interrompendo una striscia record (45 le gare di A consecutive in casa con gol) e mancando il sorpasso in testa alla classifica. I bianconeri hanno cercato in tutti i modi di abbattere il muro dei nerazzurri che però, come era successo al San Paolo al cospetto del Napoli, reggono ed escono imbattuti dall'Allianz Stadium. La banda Spalletti, pur venendo schiacciata per diversi tratti, dimostra per l'ennesima volta di essere solida e di saper soffrire senza mai scomporsi o sfilacciarsi. Il miglior attacco è la difesa: questo lo slogan dell'attuale capolista: il Napoli domani ha la chance di tornare in vetta ma lo 0-0 è un ulteriore e fondamentale segnale di fiducia per il club di Corso Vittorio Emanuele. D'altro canto la Juve può essere delusa per il risultato, non certo per la mole di gioco creata: è mancato solo il guizzo vincente ma Allegri ha molte ragioni per ritenersi soddisfatto. La sua squadra, al pari dei dirimpettai odierni, pare destinata a lottare per il titolo fino in fondo.



LA PARTITA (Qui cronaca e tabellino)



Nella prima frazione a predominare è la tattica. Allegri lascia in panchina Dybala e opta per il 4-1-4-1: Pjanic si muove davanti alla difesa mentre la coppia Khedira-Matuidi sale per 'azzannare' Vecino e Borja Valero, arretrato in mediana per lasciare spazio a Brozovic (preferito a Gagliardini) sulla trequarti. I bianconeri bloccano in questo modo le fonti di gioco degli avversari, molto lenti in uscita, anche se in generale la squadra di Spalletti riesce comunque a fare notevole densità in mezzo al campo chiudendo quasi tutti i varchi. Non sorprende dunque che le occasioni latitino anche per i numerosi scontri di gioco e le conseguenti interruzioni arbitrali.



I padroni di casa si rendono pericolosi all'8' con il doppio tentativo di Mandzukic (stoppato da un grande Handanovic prima e da Miranda poi) e quindi con Khedira (destro debole da posizione favorevole). Sul fronte opposto i nerazzurri di tanto in tanto cercano di accelerare soprattutto con Candreva sulla destra andando però a sbattere contro un super Chiellini. A spingere di più, in particolare in un finale in crescendo, è comunque la Juve: sull'asse Cuadrado-Mandzukic i campioni d'Italia vanno a un passo dal vantaggio: il colpo di testa dell'esterno croato sbatte sulla traversa.



In avvio di secondo tempo è ancora Mandzukic il grande protagonista. Il numero 17 sbaglia l'aggancio a due passi da Handanovic e in seguito ci prova con un destro potente ma centrale. L'undici di Allegri preme e mette alle corde il Biscione, in affanno specialmente sull'out di destra dove Santon (costretto a uscire per infortunio) soffre tremendamente contro l'inesauribile Cuadrado. Il colombiano triangola con Higuain e Perisic rischia l'autogol nel tentativo di anticiparlo: Handanovic ci mette nuovamente una pezza. La Vecchia Signora insiste (Dalbert devia provvidenzialmente il destro di Khedira a botta sicura) e tuttavia il muro Inter regge: Allegri a 15' dalla fine decide così di inserire Dybala per Khedira. L'argentino non incide e negli ultimi minuti è l'Inter a rendersi insidiosa: il mancino di Brozovic mette i brividi a Szczesny. Finisce 0-0.