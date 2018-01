Serie A, Juventus-Genoa

LA PARTITA (Qui cronaca e tabellino)

I bianconeri vanno all'assalto fin dai primi minuti e dopo una respinta di Perin sulla punizione di Pjanic passano: al 16' Mandzukic premia l'inserimento di Douglas Costa con uno splendido passaggio e l'ex Bayern Monaco da due passi supera Perin. La squadra di Allegri, trovato il vantaggio, non si ferma e insiste anche se non crea vere e proprie occasioni da rete (colpo di testa fuori di Khedira, conclusioni centrali di Pjanic e Mandzkic) mentre il Genoa non si vede praticamente mai dalle parti di Szczesny, spettatore non pagante nei primi 45'. I Campioni d'Italia insomma comandano le operazioni di gioco senza correre alcun rischio: l'attacco leggero del Grifone (Taarabt-Pandev) va a sbattere contro Benatia e Chiellini e sulla mediana Rigoni, Omeonga e Bertolacci perdono sempre i duelli con i loro dirimpettai.



Nell'intervallo Ballardini inserisce Ballardini inserisce Galabinov al posto di Rigoni nel tentativo di aumentare il peso offensivo dei suoi.