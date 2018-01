Serie A, Juventus-Genoa 1-0: decide Douglas Costa

La Juventus non sbaglia. Nel posticipo della 21.a giornata di Serie A l'undici di Allegri batte il Genoa e torna a -1 dalla capolista Napoli. Il successo è arrivato grazie I Campioni d'Italia, privi di sei elementi (Buffon, Rugani, Howedes, Marchisio, Cuadrado e Dybala), non hanno certo brillato dal punto di vista dello spettacolo e hanno evidenziato qualche difficoltà fisica nel finale: evidentemente le partite dopo le soste sono sempre insidiose per i bianconeri (in autunno c'erano stati i ko contro Lazio e Sampdioria). I rossoblù, troppo rinunciatari nei primi 45' e in generali poco incisivi in attacco, non hanno approfittato della forma non eccezionale dei rivali e sono usciiti a mani vuote dalla sfida dello Stadium: si interrompe la striscia positiva che durava da quattro giornate.



LA PARTITA (Qui cronaca e tabellino)

I bianconeri vanno all'assalto fin dai primi minuti e dopo una respinta di Perin sulla punizione di Pjanic passano: al 16' Mandzukic premia l'inserimento di Douglas Costa con uno splendido passaggio e l'ex Bayern Monaco da due passi supera Perin. La squadra di Allegri, trovato il vantaggio, non si ferma e insiste anche se non crea vere e proprie occasioni da rete (colpo di testa fuori di Khedira, conclusioni centrali di Pjanic e Mandzkic) mentre il Genoa non si vede praticamente mai dalle parti di Szczesny, spettatore non pagante nei primi 45'. I padroni di casa comandano insomma le operazioni di gioco senza correre alcun rischio: l'attacco leggero del Grifone (Taarabt-Pandev) va a sbattere contro Benatia e Chiellini e sulla mediana Rigoni, Omeonga e Bertolacci perdono sempre i duelli con i loro dirimpettai.



Nell'intervallo Ballardini inserisce Galabinov al posto di Rigoni nel tentativo di aumentare il peso offensivo dei suoi: la presenza del Grifone in area avversaria si fa sentire maggiormente sebbene la Vecchia Signora controlli con relativa tranquillità le iniziative liguri. Quando poi accelerano i piemontesi vanno vicini al raddoppio: Pjanic non inquadra la porta al termine di un'azione di rimessa e Higuain viene anticipato all'ultimo da Izzo. Nel finale la Juventus cala fisicamente e lo Stadium non apprezza l'affanno conclusivo: Allegri corre ai ripari richiamando in panchina Lichtsteiner e gettando nella mischia Barzagli. Non succede più nulla fino al triplice fischio dell'arbitro Di Bello.