Serie A, Juventus-Empoli 2-0: 30esimo successo di fila allo Stadium

Juventus 30 e lode. La squadra di Allegri batte 2-0 l'Empoli nel secondo dei due anticipi della 26esima giornata e conquista così la trentesima vittoria consecutiva in casa. Dopo un primo tempo giocato sotto ritmo i bianconeri accelerano nella ripresa e al 52' trovano il vantaggio grazie a uno sfortunato autogol di Skorupski, che non trattiene un potente colpo di testa di Mandzukic, probabilmente il migliore in campo dei suoi. Il raddoppio arriva 13 minuti più tardi grazie ad Alex Sandro, che trova l'angolino con il sinistro e manda il Napoli, avversario dei bianconeri in Coppa Italia, a meno 12.

Juventus-Empoli 2-0 (cronaca, tabellino e classifiche)

Dopo il diverbio di settimana scorsa e la tribuna di Oporto, Allegri ripropone Bonucci dal primo minuto in coppia con Rugani, a centrocampo Khedira riposa e Marchisio ritrova la maglia da titolare, Sturaro prende il posto di Dybala sulla sinistra e davanti c'è il solito Higuain. Martusciello risponde con i muscoli di Diousse e Mauri a metàcampo, lascia in panchina Maccarone e lancia El Kaddouri nel ruolo di trequartista alle spalle di Marilungo e Pucciarelli.

L'inizio è tutto a tinte bianconere, dopo 5' Higuain si divora un'occasione calciando troppo debolmente dal centro dell'area piccola, poco dopo Mandzukic mette fuori di un soffio in scivolata su un tirocross di Cuadrado. Sembrano le premesse di un dominio totale dei campioni d'Italia, invece l'Empoli si registra, trova equilibrio e col passare dei minuti guadagna campo, tenedo i bianconeri lontani dalla propria area. Intorno alla mezz'ora Mandzukic ha una doppia occasione per pungere, ma prima mette fuori di testa e poi, lanciato a rete da un assist al bacio di Higuain, salta Skorupski ma di fa murare al momento del tiro dal ritorno di Diousse, che si immola e salva i suoi. Nel finale ancora l'attaccante croato arriva in scivolata al volo su un cross di Higuain, ma mette fuori e poi Pjanic ci prova senza fortuna su punizione: si va al riposo sullo 0-0 ed è la prima notizia della serata.

La ripresa comincia con gli stessi 22 in campo e con l'Empoli più propositivo che in avvio di gara, Higuain strozza troppo una conlusione dal limite, El Kaddouri gestisce male una ripartenza che poteva essere pericolosa e poi Mauri scalda i guantoni di Neto con un destro da fuori area. Nel momento migliore dell'Empoli arriva il colpo da ko della grande squadra: Cuadrado lavora bene un pallone sulla destra e lo pennella al centro per Mandzukic che sale in cielo e colpisce di testa, Skorupski può solo metterla sulla traversa e poi dentro la porta, autogol del numero 1 azzurro. L'Empoli non si abbatte e continua a giocare bene, ma come sempre in questa stagione soffre l'assenza di un attaccante che trasformi la mole di gioco espressa in gol e allora la Juve colpisce ancora con Alex Sandro, che gestisce da attaccante puro un pallone a centro area e lo piazza nell'angolino col sinistro chiudendo di fatto la partita. Nell'ultimo quarto d'ora spazio anche per Dybala (che si vede annullare un gol per un giusto fuorigioco) e Rincon, ma fino al triplice fischio non succede quasi più nulla. La Juve vince ancora 2-0, è la sesta volta che succede nelle ultime nove partite, e si gode la trentesima vittoria di fila allo Stadium.