Serie A, Juventus-Crotone 3-0: Allegri risponde a Napoli e Inter

La Juventus riparte in campionato e batte 3-0 il Crotone allo Stadium rispondendo alle vittorie di Napoli e Inter: i bianconeri si confermano al terzo posto e, complici gli stop di Roma e Lazio, crea un primo gradino tra le prime tre e le inseguitrici. Un successo voluto e cercato con tanta pazienza visto che i calabresi si sono presentati a Torino impostando una partita difensiva con ragnatele a centrocampo e rare incursioni offensive: il primo e unico tiro degno di nota arriva al 75' con Budimir che scalda i guanti a Buffon.



Ma prima era già arrivato il tris della Juve che Allegri disegna con il 3-4-2-1 lanciando Howedes dall'inizio, dando a Dybala compiti da rifinitore (e regista, quando serve), rimettendo Mandzukic come punta e dando un turno di riposo a Higuain. Le risposte ci sono: 68' minuti sicuri per il tedesco, applaudito dal pubblico al cambio, mentre il croato sblocca il match al 52' con un preciso colpo di testa su cross di Barzagli. Anche Douglas Costa è sembrato in crescita.



Le buone notizie non finiscono qui, almeno osservando la rete del 2-0: un gran destro da fuori area di De Sciglio che così si sblocca in serie A, i festeggiamenti dei compagni fanno capire come questo ragazzo avesse bisogno di un'iniezione di fiducia del genere. Benatia chiude i conti a venti dalla fine, lasciano la squadra libera di proiettare testa e gambe verso il big match di venerdì al San Paolo contro la capolista.