Serie A, Juventus-Chievo 3-0: Dybala show

Ora si può pensare al Barcellona. La Juventus centra la terza vittoria consecutiva in altrettante partite di campionato e guarda tutti dall'alto almeno per una sera in attesa dei risultati di Milan, Inter e Napoli, in campo domani. Contro il Chievo i bianconeri hanno faticato per alcuni tratti del match dimostrando essenzialmente che la condizione fisica non è ancora delle migliori e che al momento l'assetto tattico ipotizzato per la stagione non dà garanzie al netto delle assenze. La svolta della gara, quando la Juve stava subendo l'iniziativa rivale, è arrivata infatti grazie al passaggio al 4-4-2, rispetto al 4-3-3 iniziale, con la sostituzione Douglas Costa-Dybala. Il brasiliano, al pari di Matuidi, ha bisogno di tempo per inserirsi nei meccanismi dei piemontesi, al contrario dell'argentino, vero e proprio trascinatore dal punto di vista tecnico e mentale. Con il numero 10 in campo non c'è stata storia o quasi: è lui l'uomo in più, il giocatore che fa la differenza tra l'attuale capolista e le altre. I tifosi della Vecchia Signora si augurano di vedere magie simili martedì sera al cospetto di Messi.



JUVENTUS-CHIEVO 3-0 (cronaca e tabellino)



Allegri attua un ampio turnover in vista della trasferta di Champions League contro il Barcellona al Camp Nou. Restano in panchina Buffon, Barzagli, Cuadrado e Dybala mentre Alex Sandro è out per influenza. In campo dall'inizio ci sono così i nuovi acquisti Matuidi e Douglas Costa con i 'redivivi' Asamoah e Sturaro titolari. Come era prevedibile i bianconeri prendono in mano il match fin dall'inizio e trovano la rete del vantaggio al 17': Hetemaj devia di testa nella propria porta sulla punizione di Pjanic beffando Sorrentino. Dopo aver subito il gol gli ospiti escono dal guscio: Pucciarelli spreca da buona posizione calciando sul fondo di destro. Ancora più pericolosa la botta di Radovanovic su calcio da fermo: Szczesny salva prima dell'intervento risolutivo di Benatia. Paradossalmente la squadra di Maran rischia in contropiede: Pjanic va vicino al raddoppio con un gran destro deviato da Sorrentino (aiutato dalla traversa). A poco a poco i Campioni d'Italia ricominciano a macinare gioco anche se la manovra non sempre è fluida e rapida: si spiega in questo modo la relativa facilità con cui l'undici di Maran si oppone agli attacchi dei padroni di casa, costretti al tiro da fuori (mancino impreciso di Dogulas Costa). In fase difensiva poi la Juve spesso si schiaccia eccessivamente consentendo ai veneti di avanzare nella zona 'calda': Birsa non inquadra la porta di sinistro e Pucciarelli strozza la conclusione in area.



In avvio di secondo tempo il Chievo parte forte facendo soffrire non poco la retroguardia juventina, poco protetta da una mediana decisamente in affanno. Allegri corre ai ripari inserendo Dybala per Douglas Costa e passando al 4-4-2 nel tentativo di coprire meglio gli spazi. Il nuovo schieramento e l'ingresso della Joya sembrano dare subito i frutti sperati dal tecnico: Higuain viene murato da Dainelli al momento del tiro. Il raddoppio è soltanto rinviato: il numero 9 al 58' non sbaglia di destro a tu per tu con Sorrentino al termine di un'azione orchestrata sull'asse Dybala-Pjanic. A questo punto la gara è virtualmente chiusa: i bianconeri con il nuovo modulo controllano sfiorando il tris con lo scatenato Dybala. Nell'ultimo quarto d'ora però qualche rilassatezza di troppo rischia di riaprire i conti facendo infuriare Allegri: Pellissier di testa mette i brividi a Szczesny e Birsa manca di poco il bersaglio grosso su punizione. Ci pensa Dybala ad allontanare ogni paura: splendida serpentina e sinistro vincente (passaggio del neo entrato Bernardeschi) all'83' sotto una fitta pioggia.