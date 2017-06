Serie A, Juventus-Chievo 2-0: decide la doppietta di Higuain

Allegri voleva tre punti e tre punti sono arrivati. Nell'anticipo della 31esima giornata di Serie A la Juventus supera 2-0 il Chievo grazie a un gol per tempo di Higuain (grande assist di Dybala sulla prima rete) e vola a più 9 sulla Roma, impegnata domenica a Bologna. Partita sempre in controllo per gli uomini di Allegri, che hanno avuto il solo demerito di chiudere tardi la gara e di "rischiare" fino all'ultimo. Ora la testa può andare al Barcellona, che giocava in contemporanea coi bianconeri e ha perso 2-0 a Malaga (espulso Neymar): Higuain è in grande forma, la missione è possibile!

Juventus-Chievo 2-0 (tabellino, cronaca e classifiche)

Allegri dimostra di non pensare alla sfida di martedì col Barcellona e schiera la migliore formazione possibile con Sturaro-Dybala-Cuadrado a supporto di Higuain, Khedira e Marchisio e centrocampo e Rugani a fare coppia con Barzagli in mezzo alla difesa. Maran, che conferma Seculin tra i pali, risponde rispolverando a sorpresa Spolli al centro della retroguardia con Cesar e lanciando la coppia Pellissier-Meggiorini davanti.

Se Allegri non pensa ai catalani, la squadra però sembra farlo e l'inizio di partita della Juve è piuttosto complicato: la manovra è lenta, il giro palla troppo orizzontale e due errori in impostazione di Marchisio e Alex Sandro mettono i brividi allo Stadium. Le prime vere occasioni sono comunque per i bianconeri, al quarto d'ora Khedira scalda i guantoni a Seculin con un gran destro dal limite, cinque minuti più tardi Dybala ci prova da fuori e il portiere 26enne mette in corner. La Joya è molto ispirato e a metà primo tempo grazie a una sua giocata cambia la partita: l'argentino fa secco Radovanovic con una finta sul lato di destra dell'area e mette in mezzo un assist al bacio per Higuain, che di destro non perdona e torna a segnare in campionato dopo 495' toccando quota 20 e agganciando Icardi e Mertens in classifica marcatori (gli ultimi giocatori a segnare almeno 20 gol nel primo campionato di A giocato con la Juventus erano stati Charles e Sivori nel 1957/58). Una volta in vantaggio i bianconeri controllano la partita senza problemi, Cuadrado prova a rendersi pericoloso sulla destra, Barzagli arriva due volte al tiro di testa e il Chievo non porta mai pericoli dalle parti di Buffon, che con la gara di questa sera ha toccato quota 616 partite giocate in Serie A superando Javier Zanetti nella speciale classifica dei più presenti (al primo posto c'è Paolo Maldini con 647).

La ripresa inizia con Izco al posto di Gobbi e proprio da un cross dalla destra del neo entrato nasce la prima occasione del secondo tempo con Pellissier che calcia da dentro l'area e trova Buffon a dirgli di no. Nei primi minuti anche un colpo di testa di Meggiorni, poi la Juve torna padrona del campo e va alla caccia del raddoppio: ci prova Dybala su punizione, poi Khedira da fuori e infine Higuain, che stoppa alla grande un pallone e mette fuori di un soffio col destro lasciando pietrificato Seculin. A metà secondo tempo Allegri toglie Cuadrado per lasciargli un po' di riposo in vista di martedì sera, al suo posto Lemina, poi il tecnico bianconero cambia anche l'assetto tattico inserendo Bonucci per Sturaro e passando al 3-5-2. La Juve ci mette un attimo ad organizzarsi e Inglese, subentrato da poco al posto del fischiatissimo Meggiorini (ex Toro), sfiora la traversa con un colpo di testa. Buffon richiama i suoi, Dybala risponde subito con un sinistro che si spegne sul fondo di poco, poi Higuain si mangia un gol incredibile da dentro l'area (errore non da lui e le facce incredule dei tifosi lo sottolineano benissimo). La Juve spinge e alla fine riesce a chiudere la gara ancora con un gol del Pipita (sono 21 in campionato), ben servito a centro area da Lichtsteiner. Ora tutti concentrati sulla Champions e sul Barcellona.