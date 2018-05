Serie A, Juventus-Bologna 3-1: a un passo dallo scudetto

La Juventus batte il Bologna in rimonta, il 3-1 allo Stadium consente ai bianconeri di guardare con serenità Napoli-Torino di domani: se la squadra di Sarri perdesse, a Torino partirebbero i festeggiamenti per il settimo scudetto consecutivo. Rossoblù battiti con il brivido, non come quello di una settimana fa a San Siro, ma poco distante (vedi i fischi dei tifosi a fine primo tempo, forse in parte dedicati pure ad Irrati). Questa Juve non è la schiacciasassi della parte centrale di stagione ma ha la capacità di non andare mai in tilt e di pescare dalla panchina nuove e decisive soluzioni per agguantare i tre punti necessari per tenere gli azzurri a distanza.



Primo tempo poco convincente dei padroni di casa: ritmi bassi, poca vitalità e occasioni da gol con il contagocce. Le due squadre, 3-5-2 a specchio, non riescono a farsi male e Mirante deve sporcarsi guantoni e scarpe senza particolare impegno, respingendo le occasioni di Marchisio e Higuain. Alla mezz'ora la prima svolta, con il contatto Rugani-Crisetig che porta al rigore segnato da Verdi, tra i migliori in campo. I bianconeri subiscono il colpo e chiudono il primo tempo sotto.



Ma, dopo il ribaltone contro l'Inter, la Juve si ripete anche contro il Bologna: hai voglia a parlare di chiavi tattiche quando puoi permetterti un cambio come Douglas Costa, tenuto inizialmente in panchina da Massimiliano Allegri forse perché il brasiliano è diventato padre nella notte tra venerdì e sabato. Al 51' il pari arriva per la sfortunata deviazione di De Maio sul cross di Cuadrado (contro l'Inter era arrivato su tiro del colombiano sfiorato da Skriniar), tra il 63' e il 69' invece Douglas Costa ci mette tutto il repertorio: dribbling, accelerazioni devastanti e assist (siamo a dodici in stagione) prima per Khedira - malissimo Mirante - poi per il sinistro incrociato di Dybala. Al Bologna non rimane che mangiarsi le mani per il clamoroso palo colpito da Krafth quando ancora si era sull'1-1.