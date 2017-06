Serie A, Juventus-Bologna 3-0: ci pensano Higuain e Dybala

La Juventus inagura il 2017 nel migliore dei modi regolando 3-0 il Bologna allo Stadium nel posticipo della diciannovesima giornata di Serie A. Una gara dall'esito mai in discussione con i bianconeri bravi a sfruttare le occasioni a disposizione concedendo praticamente nulla agli avversari. A prendersi la scena è ancora una volta Gonzalo Higuain, autore di doppietta che lo porta al terzo posto della classifica marcatori a soli due lunghezza dal leader Icardi. L'altra rete porta la firma di Paulo Dybala, tornato al gol su rigore dopo l'errore decisivo dal dischetto nella finale di Supercoppa contro il Milan. Da segnalare anche l'ottima prova di Asamoah, schierato nel ruolo di terzino sinistro per sopperire alle assenze dell'infortunato Alex Sandro e di Evra, non convocato per motivi legati al calciomercato. Grazie a questo successo la Juve torna a più quattro sulla Roma, con ancora una gara da recuperare. Per i rossoblu, invece, arriva un ko dopo due risultati utili consecutivi, tuttavia la squadra di Roberto Donadoni resta distante 10 punti dal Palermo, terzultimo in classifica.



JUVENTUS-BOLOGNA 3-0 (tabellino e cronaca)



I padroni di casa fanno subito sentire il peso del suo attacco creando un paio di situazioni pericolose, prima di passare in vantaggio al 7' grazie a Higuain. Gran merito del gol va a Pjanic, bravissimo a scucchiaiare per l'argentino, implacabile poi davanti a Mirante. A parte una chance capitata sulla testa del solito Higuain, dopo la rete dell'1-0, i bianconeri danno la sensazione di togliere il piede dall'acceleratore e così il Bologna comincia a crederci. Al 19' Di Francesco prova a sorprendere Neto con il destro, mentre al 26' Krejci arma il suo sinistro, ma in entrambi i casi la conclusione non va a bersaglio. La Juve sbaglia tanto in fase di uscita, ma i rossoblu non ne approfittano e al 40' la squadra di Allegri costruisce l'occasione per il raddoppio: Oikonomou stende in area Sturaro e per l'arbitro Mariani è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Dybala e non sbaglia, realizzando la quarta rete in campionato. I campioni d'Italia vanno così al riposo sul punteggio di 2-0.



Nella ripresa la Juve entra in campo con la volontà di archiviare la pratica in pochi minuti. Detto fatto: al 55' Lichsteiner si libera sulla destra dopo un uno-due con Khedira e mette in mezzo per Higuain, che batte di testa Mirante in scioltezza. Quarta doppietta per il Pipita, che vale il dodicesimo gol stagionale in Serie A. Dopo aver calato il tris, i bianconeri possono permettersi di abbassare il ritmo cercando di sorprendere gli avversari non appena ne hanno la possibilità proprio come al 70', quando Dybala viene messo in porta dopo una bella combinazione tra Khedira e Cuadrado - subentrato a Pjanic - ma questa volta il tiro dell'argentino è troppo alto. La partita ormai è chiusa e così al 74' Allegri concede la standing ovation a Higuain, rimpiazzato da Mandzukic. Al 77' la Juve va vicina al quarto gol con Khedira, chiuso dalla difesa rossoblu al momento della conclusione. Il match del tedesco finisce all'81', quando scatta il momento dell'esordio in maglia bianconera di Rincon, prelevato in questa finestra di mercato dal Genoa. Negli ultimi minuti la formazione di casa si preoccupare solo di amministrare il triplo vantaggio fino al fischio finale, che decreta una vittoria meritatissima per la Vecchia Signora.