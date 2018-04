Serie A, Juventus-Atalanta in diretta su Premium Sport alle 18

Alle 18:00 Juventus e Atalanta entrano in campo all'Allianz Stadium per il recupero della gara della 26.ma giornata di Serie A che fu rinviata causa neve. Un orario e un giorno insolito per una partita di campionato, ma quello tra bianconeri e nerazzurri può essere il match che deciderà la scudetto. Con una vittoria, infatti, la Juve volerebbe a +4 sul Napoli (con lo scontro diretto in casa) a dieci giornate dal termine.

Questa sarà la quarta sfida stagionale tra Allegri e Gasperini (due vittorie di misura della Juve in Coppa Italia e pareggio a Bergamo 2-2 all'andata in campionato) che nelle rispettive conferenze stampa della vigilia hanno dato importanti indicazioni di formazione. Tra i bianconeri tornano titolari Buffon, Mandzukic, Pjanic, Matuidi e Benatia, mentre Asamoah parte dal primo minuto al posto di Alex Sandro.

Dall'altra parte Gasperini risponde non facendo il previsto (alla viglia) turnover: restano fuori contemporaneamente solo Caldara, Spinazzola e Petagna. Sulla trequarti spazio a Cristante alle spalle di Ilicic e Gomez.

Formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Asamoah; Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic, Higuain.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Mancini, Palomino; Hateboer, Haas, De Roon, Gosens; Cristante; Ilicic, Gomez.